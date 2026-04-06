IPO SpaceX à 1 750 Milliards $ : Le « Quiet Period » de Musk affole les marchés

Le monde de la finance et de la tech n’a qu’un mot à la bouche ce matin : SpaceX. Alors que le dépôt confidentiel auprès de la SEC (l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers) semble avoir été validé en fin de semaine dernière, Elon Musk est entré dans une phase de silence radio inhabituelle — la fameuse « Quiet Period ».

Ce mutisme est le signal que tous les investisseurs attendaient. Voici pourquoi cette actualité est en train de devenir la plus virale de l’année.

Une valorisation qui défie l’entendement

Avec un objectif de 1 750 milliards de dollars, SpaceX ne vise pas seulement à être la plus grosse entreprise aérospatiale du monde ; elle s’apprête à entrer directement dans le top 5 des capitalisations mondiales, au coude à coude avec Amazon ou Saudi Aramco.

Le levier Starlink : Ce n’est plus la fusée Starship qui porte cette valeur, mais la constellation Starlink. Avec plus de 15 millions d’abonnés actifs en avril 2026, la branche internet par satellite génère désormais des flux de trésorerie records.

L’IA au cœur du Roadshow : L’alliance SpaceX x xAI

Selon des sources proches du dossier, l’argumentaire de vente pour les investisseurs institutionnels repose sur un concept inédit : les Data Centers Orbitaux.

L’idée : Utiliser la flotte Starlink pour héberger de la puissance de calcul IA directement dans l’espace, refroidie par le vide spatial et alimentée par l’énergie solaire pure. Un projet qui lie intrinsèquement SpaceX à xAI (Grok) et Tesla (Dojo).

Le « Petit Porteur » au premier plan

C’est la dimension la plus virale sur les réseaux sociaux. Elon Musk a confirmé sur X (Twitter) vouloir allouer 30 % des actions aux investisseurs particuliers.

« L’espace appartient à l’humanité, pas seulement aux banques de Wall Street, » a-t-il posté avant son retrait médiatique de ce week-end.

Cette annonce a provoqué une vague de téléchargements sans précédent pour les applications comme Robinhood et SoFi, alors que les particuliers tentent de se positionner avant le « listing » officiel prévu pour juin 2026.

Un timing parfait avec le succès du Starship IFT-10

Le succès total du vol d’essai Starship IFT-10 la semaine dernière a fini de rassurer les derniers sceptiques. La capacité de SpaceX à récupérer le premier étage du lanceur de façon routinière transforme l’accès à l’espace en une simple ligne logistique, faisant s’effondrer les coûts de mise en orbite.

💡 L’avis de Tesla Mag :

Si Tesla a été l’action de la décennie 2010-2020, SpaceX s’annonce comme le mastodonte de 2020-2030. L’entrée en bourse de la société n’est pas qu’une levée de fonds, c’est l’acte de naissance de la première économie multi-planétaire. Pour les détenteurs d’actions Tesla, la question est désormais : le « Halo effect » de SpaceX va-t-il propulser Tesla vers de nouveaux sommets, ou les investisseurs vont-ils arbitrer en faveur de l’espace ?