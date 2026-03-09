Jaguar a arrêté l’I-Pace et refait sa gamme en entier. J’ai la dernière. Et je me sens étrangement seul.

J’ai pris livraison de mon I-Pace S en juin 2023. Onze mois plus tard, Jaguar annonçait l’arrêt définitif de la production. Ma voiture fait partie des tout derniers exemplaires fabriqués d’un modèle qui a existé six ans, de 2018 à 2024. Je possède une pièce d’histoire. Et cette réalité a des implications concrètes et étranges sur ma vie quotidienne de propriétaire que je n’avais pas anticipées.

Pourquoi j’ai acheté en 2023

Je savais que l’I-Pace était en fin de carrière. Jaguar ne cachait pas son intention de refondre entièrement sa gamme autour de nouveaux véhicules électriques — le Type 00, dévoilé fin 2024, annonce une direction radicalement différente, vers un positionnement ultra-premium à cent mille euros et plus. Le repositionnement était connu depuis 2022.

J’ai acheté quand même, pour deux raisons. La première : le prix. Un I-Pace S neuf en 2023 était proposé avec des remises significatives — les concessionnaires cherchaient à écouler le stock avant la fin de production. J’ai négocié une remise de dix-huit pour cent sur le prix catalogue, soit une économie de près de quatorze mille euros sur le prix facial. Pour la voiture en question, c’était une opportunité difficile à ignorer.

La deuxième raison est moins rationnelle : j’aime les voitures qui ont une personnalité. L’I-Pace est la seule voiture du segment qui ressemble à ce qu’elle est — une voiture de sport déguisée en berline familiale, avec un gabarit SUV mais une âme de grand tourisme. Aucune de ses concurrentes ne propose cette combinaison de la même façon. Et cette personnalité allait disparaître avec la fin de la production.

La vie avec la dernière

Pendant les six premiers mois, posséder un des derniers I-Pace fabriqués était un sujet de conversation amusant. Des gens dans les parkings s’arrêtaient pour demander si c’était bien une Jaguar électrique. Des connaisseurs de voitures me disaient que c’était dommage que la marque l’abandonne.

Puis les implications pratiques ont commencé à se faire sentir.

La première concerne les mises à jour logicielles. Le système Pivi Pro de mon I-Pace a reçu sa dernière mise à jour majeure en mars 2024. Depuis, rien de significatif. Jaguar concentre ses ressources de développement logiciel sur les nouveaux modèles. Mon système d’infodivertissement est ce qu’il est — fonctionnel, avec ses bugs connus, sans correction attendue. Un menu qui disparaît parfois après un redémarrage à froid. Un Android Auto qui se déconnecte aléatoirement une fois sur six. Des irritants que j’espérais voir corrigés. Ils ne le seront probablement pas.

La deuxième concerne les pièces détachées. Pour l’instant, tout est disponible — la garantie constructeur est active, le stock de pièces est suffisant pour les prochaines années. Mais à l’horizon de cinq ou sept ans, la disponibilité des pièces spécifiques à l’I-Pace devient une vraie question. Jaguar a annoncé un engagement de support pièces jusqu’en 2033 — soit dix ans après la fin de production. C’est une bonne nouvelle. Ce n’est pas une garantie perpétuelle.

Le moment où j’ai compris ce que « dernière de son espèce » veut dire

C’est arrivé lors d’un rendez-vous en concession pour la révision annuelle de mars 2025. En salle d’attente, j’ai regardé les brochures des nouveaux modèles Jaguar. Le Type 00 — une berline électrique racée, spectaculaire, annoncée à cent quinze mille euros minimum. Le nouveau positionnement de marque : ultra-luxe, volumes limités, concurrence directe à Bentley et Aston Martin plutôt qu’à BMW et Mercedes.

Et j’ai réalisé que mon I-Pace n’avait pas de successeur. Pas dans le sens d’un modèle remplaçant dans la même gamme de prix et le même usage. Le nouveau Jaguar n’est pas pour moi — pas à ce budget. La marque est partie ailleurs.

Ce sentiment est difficile à décrire précisément. Ce n’est pas de la trahison — Jaguar ne m’a rien promis. C’est plutôt l’impression d’avoir acheté un billet pour un concert d’un groupe qui se dissout après la tournée. J’ai eu la voiture. Elle est bien. Mais la communauté, l’écosystème, la promesse de continuité — tout ça n’existe plus vraiment.

Ce que ça veut dire concrètement pour les prochaines années

Je vais garder cette voiture longtemps — probablement jusqu’à ce que la batterie ou la mécanique me force à changer. Ce n’est pas un choix par défaut : c’est parce que la voiture est réellement bonne, et que revendre maintenant se traduirait par une décote que je ne veux pas subir.

Mais je suis entré dans un mode de possession différent. Je ne l’entretiens plus comme une voiture dont je vais profiter de l’amélioration continue. Je l’entretiens comme un objet qui a atteint sa forme finale et qu’il s’agit de préserver. Ce n’est pas désagréable — c’est ce qu’on fait avec un objet qu’on apprécie et qui n’évolue plus. Mais c’est une relation à la voiture différente de ce que l’électrique moderne avait habitué.

Posséder un I-Pace en 2026, c’est posséder une voiture d’exception dans une solitude tranquille. Belle, efficace, distincte. Et résolument seule dans une gamme qui n’existe plus.

Ce que les prochains acheteurs de l’I-Pace doivent savoir

L’I-Pace va continuer à s’acheter — en occasion — pendant encore plusieurs années. La voiture est trop bonne, la décote trop favorable, pour que le marché secondaire s’éteigne rapidement.

Ce que je dirais à quelqu’un qui envisage d’en acheter une aujourd’hui : c’est une voiture pour les gens qui acceptent d’aimer quelque chose dont l’évolution est terminée. Pas comme un défaut — comme une caractéristique. Vous achetez une voiture aboutie, figée dans sa version finale, qu’il s’agit de profiter sans attendre d’amélioration. Comme on achète un vinyle d’un album qu’on aime et dont il n’y aura pas de nouvelle édition.

Pour ceux qui cherchent la continuité, les mises à jour, l’écosystème actif — regardez ailleurs. Pour ceux qui veulent une expérience de conduite exceptionnelle à un prix que rien d’autre sur le marché ne justifie, l’I-Pace d’occasion est une des propositions les plus honnêtes du moment.

Et moi, dans ma solitude tranquille avec ma dernière de série, je ne suis finalement pas si seul que ça.