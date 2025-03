Hier, j’ai vécu une mésaventure qui m’a fait réfléchir sur le coût réel de la recharge des voitures électriques. En me branchant sur une borne e-totem, je pensais faire un choix malin et rapide. Résultat ? Une facture de 13€ pour une recharge qui aurait dû être bien plus abordable. Voici mon retour d’expérience sur cette borne de recharge et les leçons que j’en tire.

Une recharge qui commence bien, mais…

Tout a débuté lors d’une journée banale. Avec une batterie à 20 %, j’ai décidé de m’arrêter pour une recharge rapide. Près de chez moi, une borne e-totem semblait parfaite : accessible, fonctionnelle et promettant une solution efficace pour les conducteurs de voitures électriques. Je branche mon véhicule, lance la session via l’application, et attends tranquillement. Jusqu’ici, rien à signaler.

Mais à la fin de la recharge, la surprise est de taille : 13€ pour seulement 25 kWh ajoutés à ma batterie. Un rapide calcul mental m’a laissé perplexe. En France, le prix du kWh sur les bornes publiques varie généralement entre 0,30€ et 0,50€, selon les opérateurs et les horaires. À ce tarif, ma recharge aurait dû coûter entre 7,50€ et 12,50€ maximum. Alors, pourquoi ce montant exorbitant ?

Les frais cachés des bornes e-totem

Intrigué, j’ai cherché à comprendre cette différence. Après quelques recherches, il semble que certaines bornes de recharge, y compris celles d’e-totem, appliquent des frais supplémentaires souvent mal expliqués. Parmi les coupables potentiels :

Des frais de connexion fixes ;

fixes ; Un tarif majoré en heure de pointe ;

en heure de pointe ; Ou encore des pénalités pour un stationnement prolongé après la recharge.

Le problème ? Ces informations ne sont pas toujours affichées clairement avant de brancher son câble. En tant qu’utilisateur, je me suis senti pris au piège, comme si le prix de la recharge annoncé servait d’appât pour attirer les conducteurs de véhicules électriques. Une transparence accrue sur les tarifs des bornes e-totem aurait évité cette déconvenue.

Que retenir de cette expérience ?

Cette recharge à 13€ m’a poussé à revoir ma stratégie. Désormais, je vérifierai systématiquement les conditions tarifaires avant de me brancher, que ce soit sur une borne e-totem ou un autre réseau. Pour les conducteurs de voitures électriques, mon conseil est simple : comparez les prix du kWh, méfiez-vous des frais annexes et privilégiez les applications ou sites qui détaillent les coûts en temps réel.

Et vous, avez-vous déjà été surpris par le coût d’une recharge sur une borne publique ? Partagez vos expériences en commentaire !