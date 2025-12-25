Bon Plan Chargeur : Le LISEN 69W 4-en-1 Rétractable – Adieu les câbles qui traînent dans votre Tesla !

Même si les Tesla sont équipées de ports USB et de chargeurs à induction, la vitesse de charge peut parfois être insuffisante pour des appareils gourmands comme des ordinateurs portables ou pour recharger plusieurs téléphones simultanément lors d’un trajet.

Le chargeur de voiture LISEN 69W est la solution ultime pour garder une console centrale propre : il se branche sur la prise 12V (allume-cigare) et propose des câbles rétractables, évitant ainsi le désordre habituel des fils emmêlés.

⭐ L’Offre Flash : Chargeur de Voiture LISEN 69W Rétractable

Produit Chargeur Voiture 4-en-1 LISEN 69W Puissance Totale 69W (Charge Rapide PD & QC) Câbles Intégrés 2 Câbles Rétractables (USB-C & Lightning) Ports Supplémentaires 1 Port USB-C + 1 Port USB-A Design Compact avec affichage du voltage en temps réel Prix Original ~~24,99 €~~ Prix Réduit 17,49 € (avec le code promo) Code Promo XPRAJ4C9

🕒 Statut de l’offre : Le code est ACTIF depuis ce matin. Vous pouvez en profiter dès maintenant et jusqu’au 31 janvier 2026.

Pourquoi ce chargeur est un « must-have » pour votre habitacle ?

1. Fini le désordre (Câbles Rétractables)

C’est son plus grand atout. Les deux câbles intégrés (USB-C et Lightning) se tirent selon vos besoins et s’enroulent automatiquement d’une simple pression ou traction. Votre console centrale reste parfaitement rangée, sans câbles qui pendent.

2. Puissance de 69W : Chargez même un Laptop

Grâce à sa puissance de sortie élevée, ce chargeur ne se contente pas des smartphones. Il peut alimenter efficacement une tablette ou même certains ordinateurs portables compatibles USB-C, ce qui est idéal pour les professionnels en déplacement.

3. Chargez 4 appareils simultanément

Avec ses deux câbles rétractables et ses deux ports supplémentaires (USB-C et USB-A), vous pouvez recharger les appareils de toute la famille en même temps. Plus de disputes pour savoir qui charge son téléphone en premier !

4. Sécurité et Contrôle

Le chargeur intègre un écran LED qui affiche la tension de la batterie de votre voiture en temps réel, vous permettant de surveiller la santé électrique de votre véhicule d’un simple coup d’œil.

Cliquez sur le lien vers le produit : Chargeur LISEN 69W sur Amazon. Ajoutez l’article à votre panier. Au moment de valider la commande, entrez le code promo XPRAJ4C9 . La réduction de 30 % s’appliquera automatiquement, faisant tomber le prix à 17,49 €.

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.