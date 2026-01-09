« J’ai payé 15 € pour 50 kWh » : La Renault 5 E-Tech à l’épreuve des Superchargeurs Tesla

Depuis le lancement de son programme pilote en janvier 2022, Tesla a radicalement transformé le paysage de la recharge en France. Aujourd’hui, avec environ 180 stations ouvertes à tous (soit 75 % du réseau français), les conducteurs de véhicules tiers profitent d’une infrastructure jusqu’alors réservée aux seuls propriétaires de Tesla.

Vibram, membre de la communauté Tesla Mag, a testé cette interopérabilité avec sa toute nouvelle Renault 5 E-Tech. Son retour d’expérience à la station de Vélizy (Yvelines) offre un aperçu précis du coût et de l’efficacité de la recharge pour ce modèle iconique.

L’expérience utilisateur : « Plus simple qu’un plein d’essence »

Pour charger une Renault 5 sur une borne Tesla, pas besoin de carte magnétique complexe ou de terminal bancaire capricieux. Tout passe par l’application Tesla. Après avoir créé un compte et enregistré ses coordonnées bancaires, l’utilisateur sélectionne sa borne sur son smartphone, branche le câble Combo CCS, et lance la charge en un clic.

« Le système est d’une fluidité impressionnante. On branche, on valide sur l’appli, et la puissance arrive immédiatement, » explique Vibram.

Le verdict des chiffres : Rapidité et économies

L’un des points forts de la Renault 5 E-Tech est sa capacité de charge rapide allant jusqu’à 100 kW ou 150 kW (selon la motorisation). Sur les bornes Tesla, cette performance permet des arrêts express.

Un budget divisé par trois par rapport au thermique

Vibram compare son expérience actuelle avec son ancien véhicule thermique, une Audi A3. Le constat est sans appel :

Temps de charge : Environ 15 à 20 minutes pour récupérer l’essentiel de l’autonomie.

Environ 15 à 20 minutes pour récupérer l’essentiel de l’autonomie. Coût moyen : Entre 0,38 € et 0,52 € / kWh (selon les heures pleines ou creuses).

Entre (selon les heures pleines ou creuses). Exemple concret : « J’ai payé environ 15 € pour 50 kWh, ce qui me permet de repartir pour presque 300 km en usage urbain/périurbain. Avec mon ancienne Audi A3, le même trajet m’aurait coûté au moins 45 € d’essence. »

Historique des recharges

L’utilisateur a partagé son historique de sessions pour illustrer la flexibilité du réseau. Selon le niveau de batterie à l’arrivée, ses factures oscillent entre 1 € (pour un simple appoint) et 30 € (pour une recharge complète sur une batterie quasi vide).

Paramètre Détails de l’expérience R5 Lieu Superchargeur de Vélizy Puissance de charge Excellente tenue de la courbe (jusqu’à 150 kW) Prix au kWh 0,38 € à 0,52 € Temps de pause 15 minutes en moyenne

Ce qu’il faut retenir

Le témoignage de Vibram confirme que la Renault 5 E-Tech, combinée au réseau Tesla, lève les derniers freins à l’achat d’un véhicule électrique : le prix et l’incertitude de la recharge.

Avec un coût de revient bien inférieur au thermique et une infrastructure fiable, la citadine électrique de Renault prouve qu’elle est prête pour les longs trajets, bien au-delà des centres-villes.