Je suis artisan près d’Aix et je me déplace beaucoup pour mon travail. Après avoir utilisé une Tesla Model 3, j’ai dû trouver un véhicule plus adapté à mes besoins de chargement. J’ai donc choisi le Citroën ë-Berlingo Electric et je continue à utiliser les Superchargers Tesla pour la recharge. C’est une combinaison gagnante pour moi, et surtout, une source d’économies considérables.

Les Économies Réalisées avec les Superchargers

Recharger mon ë-Berlingo sur un Supercharger Tesla coûte en moyenne 0,45 €/kWh en heures pleines. Pour une charge complète de 50 kWh, je dépense donc seulement 22€. Quand je compare ça au prix de l’essence actuel, qui est de 1,82 €/l, la différence est frappante.

Comparaison avec un Véhicule à Essence

Mon collègue, par exemple, conduit un Renault Kangoo 1.3 TCe 100 de 2022, qui consomme environ 9l/100 km lorsqu’il est bien chargé. Avec un réservoir de 54 litres, il fait le plein beaucoup plus souvent que moi.

Si l’on calcule, cela lui coûte environ 88,74€ (9l/100 km x 1,82 €/l x 54 litres) par plein. En moyenne, il dépense plus que moi chaque semaine, surtout lorsqu’il doit faire le plein plusieurs fois.

Mon Quotidien avec l’ë-Berlingo Electric

Au quotidien, l’autonomie de 285 km est plus que suffisante pour mes trajets réguliers. J’ai constaté que je n’ai besoin de recharger qu’une fois par semaine, sauf pour des trajets plus longs. C’est un changement de vie par rapport à un véhicule à essence, surtout en termes de coûts.

Conclusion : Une Économie Efficace pour les Professionnels

Pour résumer, mon Citroën ë-Berlingo Electric et les recharges sur les Superchargers Tesla sont une excellente combinaison, surtout pour un professionnel comme moi. Avec des coûts de recharge de 22€ pour 50 kWh, je profite d’une grande économie par rapport à un véhicule à essence, et je peux investir cet argent économisé ailleurs dans mon entreprise.

Et vous, avez-vous fait des économies similaires en passant à l’électrique ? Partagez vos expériences, surtout si vous utilisez votre véhicule pour le travail.

