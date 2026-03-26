« J’ai payé 41 € pour recharger mon Peugeot e-3008 sur une borne Ionity » — et voilà pourquoi c’était quand même moins cher que l’essence

Je conduis encore une voiture thermique. Un Peugeot 3008 essence, acheté en 2022, que je garde probablement encore deux ans. Mais j’envisage sérieusement de passer à l’électrique au prochain changement, et depuis quelques mois je fais ma « veille terrain » : j’accompagne des amis en VE sur des longs trajets, j’observe, je pose des questions, je calcule.

Ce weekend, j’étais passager dans le nouveau Peugeot e-3008 de mon collègue David. Trajet Lyon-Marseille. Et à la station Ionity de l’aire de Lançon-Provence, j’ai vu la facture : 41,30 €.

Ma première pensée : « Ah, c’est cher quand même. » Ma deuxième pensée, deux minutes plus tard : « Attends, moi j’aurais mis combien d’essence sur le même trajet ? »

Voici le calcul que j’ai fait dans la voiture, et ce qu’il m’a appris.

D’abord, comprendre la facture de David

Le Peugeot e-3008 Long Range a une batterie de 98 kWh. David était arrivé à la station avec 18 % de charge — un peu limite, avoue-t-il, parce qu’il avait voulu « voir jusqu’où il pouvait aller ». On a tous fait des bêtises avec une jauge.

Il a rechargé jusqu’à 80 % — la limite conseillée en recharge rapide pour préserver la batterie sur le long terme. Soit 62 % de 98 kWh = 60,76 kWh rechargés.

Tarif Ionity sans abonnement en mars 2026 : 0,59 €/kWh sur borne 350 kW.

Calcul : 60,76 × 0,59 € = 35,85 € — plus une petite session fee de quelques euros sur ce réseau, ce qui explique les 41,30 € au total.

Durée de la recharge : 28 minutes. Puissance maximale atteinte : 160 kW (la limite d’acceptation du e-3008, pas de la borne). On a pris un café, mangé un croissant, regardé la carte du réseau pour la suite.

Maintenant, mon 3008 essence sur le même trajet

Lyon-Marseille par l’autoroute : 314 km. Mon Peugeot 3008 TCe 130 essence consomme environ 7,8 L/100 km sur autoroute — un poil plus que la moyenne, parce que j’ai tendance à rouler à 130 km/h.

Carburant : 314 km × 7,8 L/100 × 1,91 €/L (SP95 mars 2026) = 46,79 €

Et ça, c’est sans compter le péage. David et moi avons payé exactement le même péage : 24,90 €. Ça ne change pas la comparaison — mais ça la contextualise.

Bilan énergie pur sur ce trajet :

Peugeot e-3008 chez Ionity : 41,30 €

Peugeot 3008 essence à la pompe : 46,79 €

L’électrique à la borne autoroute la plus chère de France est moins cher que l’essence. Avec 5,49 € de différence sur ce trajet spécifique. Ce n’est pas le jackpot. Mais ce n’est pas non plus le gouffre que j’imaginais.

Ce que ça aurait coûté avec un abonnement Ionity

David n’a pas d’abonnement Ionity. Il fait ce trajet environ une fois par mois — pas assez pour justifier l’abonnement annuel à 99,99 €, mais l’abonnement mensuel à 7,99 €/mois avec un tarif à 0,39 €/kWh serait, lui, rentable dès deux sessions par mois.

Avec abonnement Ionity Motion mensuel : 60,76 kWh × 0,39 €/kWh + 7,99 €/mois = 31,69 € pour ce trajet (en intégrant l’abonnement au prorata d’une utilisation de deux fois par mois).

Soit 15 € de moins que l’essence sur le même trajet. L’abonnement change complètement l’équation.

Ce que la borne Ionity m’a appris sur la recharge rapide

Avant ce voyage, j’avais une image vague des bornes de recharge sur autoroute : des machins qui ne marchent pas à moitié, avec des files d’attente et des applications impossibles à utiliser.

La réalité de ce samedi : la station Ionity de Lançon-Provence avait 8 bornes. 3 étaient occupées à notre arrivée, 5 disponibles. La borne a reconnu le véhicule en 8 secondes via le Plug & Charge du e-3008 — aucune application, aucun badge, le câble branché et la charge démarre automatiquement. La facturation se fait sur la carte enregistrée dans le véhicule.

Le taux de disponibilité d’Ionity en France est supérieur à 97 % selon leurs données 2025 — meilleur que la plupart des autres réseaux. Ce n’est pas un hasard : les stations Ionity ont généralement 4 à 8 points de charge, un personnel d’entretien régulier, et une infrastructure électrique dédiée dimensionnée pour la charge simultanée.

La vraie question que me pose ce trajet

J’ai réfléchi sur la route. Si j’avais un e-3008 et que je recharged à domicile 80 % du temps, ce trajet Lyon-Marseille serait l’exception — pas la règle.

En usage quotidien, le e-3008 consomme environ 20 kWh/100 km. À 0,1579 €/kWh en heures creuses EDF, ça fait 3,16 €/100 km. Mon 3008 essence sur les mêmes trajets : 14,90 €/100 km.

Sur 18 000 km annuels :

e-3008 rechargé à domicile 80 % du temps : environ 1 050 €/an d’énergie

3008 essence : 2 680 €/an de carburant

Économie annuelle : 1 630 €. Soit 136 €/mois. Pour un véhicule que j’utilise tous les jours.

Et ce calcul est fait avec un usage incluant des recharges Ionity ponctuelles au tarif plein. Avec l’abonnement, l’économie dépasse les 1 800 €/an.

Ce que je vais faire au prochain changement

David m’a dit une chose en arrivant à Marseille : « La première fois que j’ai rechargé sur autoroute, j’ai regardé la facture et j’ai grimacé. Maintenant je compare avec ce que j’aurais mis à la pompe, et je souris. »

Ce changement de référentiel — comparer à l’essence plutôt qu’à « la recharge gratuite chez soi » — est celui que font tous les propriétaires de VE après quelques semaines. Ce n’est pas de l’aveuglement. C’est simplement la bonne base de comparaison.

Au prochain changement de voiture, je prends un électrique. Le trajet de ce weekend a achevé de me convaincre.

Ce qu’il faut savoir sur Ionity en 2026

Tarif sans abonnement : 0,59 €/kWh sur bornes 350 kW.

Abonnement Ionity Motion mensuel : 7,99 €/mois → 0,39 €/kWh. Rentable dès 2 sessions/mois.

Abonnement Ionity Power annuel : 99,99 €/an → tarif garanti sur toute l’Europe.

Plug & Charge : disponible sur Peugeot e-3008, Tesla, BMW iX, Volkswagen ID.4/7 et de nombreux autres modèles récents. La recharge démarre automatiquement dès le branchement.

Nombre de stations en France : plus de 200 stations, soit plus de 1 400 points de charge.