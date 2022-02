Une assurance pour voiture électrique est-elle moins chère ?

Outre les arguments écologiques, le passage à la voiture électrique suscite des appréhensions. Lorsqu’il s’agit de ses coûts : à l’achat d’abord, puis à l’entretien. Qu’en est-il de l’assurance, obligatoire pour rouler légalement en France ?

Faut-il souscrire une assurance voiture électrique spécifique ? Une assurance véhicule électrique coûte-t-elle plus cher ? Réponse dans cet article !

Une assurance auto en moyenne bien moins chère

Preuve que les voitures électriques séduisent toujours plus de Français. Les achats de véhicules dits « propres » sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Mais nombre d’automobilistes qui envisagent d’acheter une voiture électrique s’interrogent sur les modalités de l’assurance auto.

La loi française exige que pour toute voiture, le ou la propriétaire souscrive à minima une garantie Responsabilité civile. Afin de couvrir les dommages, corporels ou matériels, causés à autrui en cas d’accident responsable. On l’appelle aussi « assurance au tiers ».

Cela vaut aussi bien pour les voitures thermiques, électriques ou hybrides. Les contrats sont généralement les mêmes. Mais il faut faire attention à ne pas souscrire des versions obsolètes qui ne prendraient pas en compte les spécificités de votre voiture.

Le montant des cotisations d’une assurance auto pour voiture électrique est jusqu’à 50% moins élevé que celui d’une assurance auto classique.

Pourquoi l’assurance voiture électrique est-elle moins chère ?

La prime d’assurance véhicule électrique peut être, selon les assureurs, 5 à 50% moins chère que celle exigée pour une voiture classique. Plusieurs facteurs expliquent cet écart :

Le risque de sinistre est moins important

En raison de leur autonomie plus limitée, les voitures électriques sont généralement privilégiées pour des trajets courts. De plus, elles roulent moins vite que les véhicules à moteur thermique.

Conséquence logique : faible distance parcourue + vitesse moins élevée = risque d’accident grave moins important. Un avantage statistique que les assureurs répercutent sur des prix de l’assurance auto électrique plus avantageux.

Les assureurs offrent des remises aux conducteurs de véhicules propres

Si comme nous l’avons vu, les assureurs proposent des tarifs souvent plus avantageux pour les contrats d’assurance voiture électrique. Certains d’entre eux offrent même des remises ou des chèques cadeaux de 50 à 150€ aux conducteurs de véhicules propres.

Un constat à nuancer

En résumé, l’un des principaux arguments avancés étant l’autonomie encore modeste des modèles électriques sur le marché (entre 100 et 300 km pour les plus courants). Ce qui limite la distance, mais aussi la vitesse de l’engin. Selon ces données, les assureurs en concluent que la probabilité d’un accident est moins élevée. Résultant logiquement dans des contrats eux aussi moins onéreux.

Mais cela devrait changer assez rapidement, notamment avec les premières études du potentiel accidentogène des voitures électriques. En août 2019, la branche suisse d’Axa a sorti de premiers chiffres : le taux d’accidents est 10% inférieur à celui des versions thermiques pour les modèles compacts (comme la Renault Zoe, Nissan Leaf ou Kia e-Niro).

Une courbe qui s’inverse pour les modèles premium, avec une augmentation de 40%. Finalement, cette étude conclut que « la fréquence de sinistre est globalement comparable à celle des autres véhicules ». On peut alors s’attendre à des augmentations au niveau des assurances auto en fonction des nouvelles statistiques.

Quelle assurance voiture électrique choisir ?

Si les montants de cotisations de l’assurance auto sont souvent plus avantageux pour les voitures propres. Il n’existe pas d’offres d’assurance véhicule électrique spécifiques pour autant. Vous devrez donc opter pour une assurance auto classique telle que :

Une assurance au tiers qui correspond à l’assurance minimum obligatoire et ne couvre que les dommages corporels ou matériels causés à des tiers.

qui correspond à l’assurance minimum obligatoire et ne couvre que les dommages corporels ou matériels causés à des tiers. Une assurance au tiers plus : il s’agit d’une formule intermédiaire enrichie de garanties supplémentaires pour vous indemniser en cas de vol, d’incendie ou d’événement climatique (grêle, foudre…).

: il s’agit d’une formule intermédiaire enrichie de garanties supplémentaires pour vous indemniser en cas de vol, d’incendie ou d’événement climatique (grêle, foudre…). Une assurance tous risques qui représente la formule la plus complète et offre une protection optimale en cas de sinistre.

Les garanties indispensables

Une assurance auto électrique doit idéalement comporter un certain nombre de garanties utiles. Comme l’assistance 0 km qui permet de profiter d’un service de dépannage et de remorquage en cas de panne, même à domicile. L’assuré devra aussi opter pour une garantie qui prend en charge les dommages électriques causés par la recharge.

Par-dessous tout, il ne doit jamais négliger l’assurance de la batterie. Cette dernière est l’élément le plus sensible et le plus coûteux composant une auto électrique. En cas de dommages ou de destruction, son remplacement se chiffre à plusieurs milliers d’euros. D’où l’intérêt de l’assurer.

En négociant avec l’assureur, il est éventuellement envisageable d’obtenir des extensions de garantie qui couvrent les dommages subis par ce composant.

Quelques sites permettant de comparer les offres

Les sites des principaux assureurs et les sites spécialisés permettent de comparer et mieux comprendre les offres en présence :

GMF offre 5 % de remise sur tous les véhicules émettant moins de 115 g de CO2 (moins de 5 ans), dont les modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables ;

offre 5 % de remise sur tous les véhicules émettant moins de 115 g de CO2 (moins de 5 ans), dont les modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables ; AXA , mécène du tour du monde en voiture électrique – baptisée l’Odyssée électrique –, propose 30 % de réduction sur les assurances de modèles 100 % électriques ;

, mécène du tour du monde en voiture électrique – baptisée l’Odyssée électrique –, propose 30 % de réduction sur les assurances de modèles 100 % électriques ; MAAF offre, via son Pack Voiture Electrique, une remise de 100 euros sur la cotisation d’assurance et propose un crédit de financement du véhicule à taux préférentiel (incluant notamment la borne de recharge et son installation) ;

offre, via son Pack Voiture Electrique, une remise de 100 euros sur la cotisation d’assurance et propose un crédit de financement du véhicule à taux préférentiel (incluant notamment la borne de recharge et son installation) ; AMV propose jusqu’à 50 % de réduction sur les assurances des auto électriques et hybrides ;

propose jusqu’à 50 % de réduction sur les assurances des auto électriques et hybrides ; MAIF envoie à votre domicile un chèque bancaire d’une valeur de 80 euros si vous avez assuré un véhicule électrique ou hybride (opération appelée Bon éco-énergie).

Les comparateurs d’assurance auto deviennent alors des outils essentiels. Choisir le meilleur contrat en fonction de son profil et de trouver les meilleures options et garanties en fonction de ses propres usages. Ainsi, passé l’effet d’annonce, les tarifs apparaissent souvent plus élevés lorsqu’on compare des modèles équivalents.

Des offres commerciales suffisamment attractives ?

Surfant sur la vague de l’innovation, les compagnies d’assurance attirent de nouveaux clients avec des offres commerciales attractives. Il n’est pas rare de constater des remises de plusieurs dizaines d’euros par an. Chez Allianz, par exemple, deux mois de cotisation sont actuellement offerts pour toute nouvelle souscription de contrat pour une voiture électrique.

Mais comme pour toute assurance, le coût variera en fonction de la voiture achetée, de sa puissance fiscale, de son bonus-malus (qui peut être reporté en cas d’une transition vers une électrique) de l’âge du conducteur, de sa zone géographique et de tous les critères pris en compte par les différentes compagnies, que votre véhicule soit électrique, hybride ou thermique. Les prix évoluent d’année en année. Ce qui était vrai hier ne l’est pas forcément demain.

Par exemple, sur le site lecomparateurassurance.com, une simulation de premier achat de voiture ne permet pas de garantir un prix moins fort pour un modèle électrique. Ainsi, pour une personne trentenaire ayant obtenu son permis en 2019, habitant et travaillant en région parisienne. Une assurance tous risques pour une Peugeot 308 5 places berline essence démarre à 95 euros par mois, contre 138 euros par mois pour une Peugeot E208 5 places berline électrique. Cela semble loin des 5 à 50% annoncés un peu partout…