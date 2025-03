Quand Pierre, 38 ans, a pris la route pour un week-end en famille avec sa voiture électrique, il ne s’attendait pas à une telle surprise. « J’ai payé 90 € pour une recharge chez TotalEnergies. Je pensais que les bornes rapides étaient censées être pratiques et abordables, mais là, j’ai clairement raté quelque chose ! » Récit d’une expérience coûteuse et leçon apprise sur les tarifs de recharge en 2025.

Une Recharge Qui Dérape

Pierre s’est arrêté sur une aire d’autoroute équipée d’une borne CCS haute puissance de TotalEnergies. Avec sa batterie de 60 kWh, il voulait faire le plein avant de poursuivre son trajet. « J’ai branché ma voiture, une borne de 150 kW, et je suis parti prendre un café avec ma famille. On a traîné un peu, pensant que ça ne changerait pas grand-chose. » Erreur fatale. Trois heures plus tard, il découvre une facture salée : 90 €.

En analysant les tarifs affichés sur la borne, tout s’explique. Le prix de base est d’environ 0,60 €/kWh, soit 36 € pour ses 60 kWh. Mais après 45 minutes, TotalEnergies applique des frais à la minute – ici, 0,40 €/min. Résultat : 135 minutes supplémentaires (après les 45 premières) ont ajouté 54 € à l’addition. « Je ne savais pas que laisser la voiture branchée si longtemps me coûterait aussi cher », regrette Pierre.

Pourquoi 3 Heures sur une Borne Rapide ?

Sur une borne CCS comme celle-ci, une charge complète en 3 heures n’est pas normale. « Ma voiture peut accepter 100 kW, donc en théorie, j’aurais dû atteindre 80 % (48 kWh) en 30 à 40 minutes », explique Pierre. Avec un coût de 28,80 € et sans pénalité, il serait reparti serein. Mais en visant les 100 % et en laissant la voiture branchée, la charge a ralenti après 80 %, et les frais se sont accumulés. « Si j’avais su, j’aurais débranché plus tôt. »

À noter : sur une borne Type 2 AC (courant alternatif, max. 22 kW), 3 heures pour 60 kWh auraient été logiques (60 kWh ÷ 22 kW ≈ 2h45), mais ces bornes, souvent à domicile ou sur parkings, n’appliquent pas cette règle des 45 minutes.

L’Astuce Qu’il Aurait Dû Connaître

Pierre a découvert trop tard une astuce simple : débrancher à 44 minutes et relancer la session. « Si j’avais chargé 40 kWh en 40 minutes (24 €) puis 20 kWh en 20 minutes (12 €), j’aurais payé 36 € au total, sans un centime de frais supplémentaire. » Cette stratégie, popularisée par les habitués des bornes de recharge rapide, demande juste un peu de vigilance – un minuteur sur son téléphone aurait suffi.

Une Règle pour Fluidifier les Bornes

Cette tarification n’est pas un piège, mais une mesure pour éviter la saturation. « Une voiture qui squatte une borne pendant 3 heures, ça bloque tout le monde », reconnaît Pierre. En 2025, avec l’essor des véhicules électriques, TotalEnergies impose cette règle sur ses bornes CCS pour garantir un accès équitable, surtout sur les autoroutes très fréquentées.

Le Conseil de Pierre

« Maintenant, je fais attention. Je vise 80 % en moins de 45 minutes et je repars. Pour un plein complet, je préfère une borne Type 2 chez moi ou sur un parking longue durée. Les panneaux sur les bornes indiquent tout, mais il faut les lire ! » Pierre a transformé sa mésaventure en leçon : avec un peu de stratégie, recharger chez TotalEnergies reste pratique et abordable.

Conclusion

L’histoire de Pierre illustre un piège courant des bornes rapides : ignorer les frais à la minute peut faire grimper la facture. En maîtrisant la règle des 45 minutes et en optant pour des sessions courtes sur CCS, les conducteurs peuvent éviter de payer 90 € pour une recharge. Une expérience coûteuse, mais une leçon bien retenue !