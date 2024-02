Vivant entre Aix et Marseille et passionnée de voitures, j’ai récemment fait l’acquisition de la Cupra Born, attirée par son design sportif et son caractère électrique. Ce n’est pas ma première voiture électrique, mais la Cupra Born m’a captivée dès le premier essai. La majorité de mon utilisation se concentre sur les déplacements urbains et quelques escapades le week-end….