Acheter un véhicule électrique sans pouvoir charger à la maison : bonne idée ?

L’électromobilité progresse à grands pas, mais la question de la recharge reste centrale. Beaucoup d’automobilistes hésitent à franchir le cap, surtout lorsqu’ils n’ont pas la possibilité d’installer une borne chez eux. Est-ce vraiment raisonnable d’acheter une voiture électrique sans solution de recharge domestique ? Plusieurs propriétaires partagent leurs expériences, entre enthousiasme, contraintes et choix parfois radicaux.

L’optimisme du citadin

Jean-Pierre, cadre à Paris, a sauté le pas en 2022.

« Je vis en appartement et je n’ai pas de garage. Je me suis dit que ce n’était pas un frein : il y a des bornes rapides près de mon bureau et deux stations dans mon quartier. Pour moi, ça fonctionne. Je recharge une fois par semaine et je n’ai jamais eu de mauvaise surprise. »

Mais il reconnaît un inconvénient : le coût.

« Quand je compare avec un ami qui recharge chez lui pour environ 4 à 5 € les 100 km, moi je suis souvent à 10 ou 12 € en borne publique rapide. Sur l’année, ça fait une vraie différence. »

L’expérience frustrante

À l’inverse, Caroline, mère de deux enfants à Lyon, raconte une expérience plus compliquée :

« Au début, j’étais enthousiaste. Mais recharger signifiait partir de chez moi tard le soir ou très tôt le matin, parfois attendre qu’une borne se libère. Avec les enfants, les courses et le travail, c’est vite devenu une corvée. »

Et pour elle aussi, le prix a pesé dans la balance :

« Sur certaines bornes, j’ai payé presque l’équivalent du carburant pour une voiture thermique. L’économie promise n’était plus au rendez-vous. Au bout d’un an, j’ai revendu. »

Le choix radical : acheter un parking

Marc, quant à lui, a vécu une situation intermédiaire.

« Je n’avais pas de borne chez moi et je ne voulais pas perdre mon temps à chercher où recharger. Après six mois de galères, j’ai pris une décision : acheter une place de parking dans un immeuble voisin et y faire installer une borne. »

Un investissement conséquent – près de 20 000 € entre l’achat du parking et l’installation – mais qu’il considère comme rentable sur le long terme :

« Avant, je payais presque deux fois plus qu’un collègue qui recharge à domicile. Maintenant, avec mon tarif heures creuses, j’ai divisé mes frais par trois. C’est un confort, mais aussi une vraie économie. »

Le pragmatisme de l’employé chanceux

Enfin, Sophie, ingénieure à Toulouse, illustre un cas où ne pas avoir de borne chez soi n’est pas un obstacle mais… un avantage.

« Je recharge quasiment exclusivement sur le parking de mon entreprise. Les bornes sont gratuites pour les salariés. Résultat : je n’ai aucune dépense d’énergie. Même si je ne peux pas installer de borne chez moi, ça reste un choix très rentable. »

Elle insiste sur la flexibilité offerte par son employeur :

« Je ne perds pas de temps, je branche le matin en arrivant et je repars le soir avec une batterie pleine. Dans mon cas, l’électrique sans recharge à domicile est la meilleure décision que j’ai prise. »

Comparaison des coûts de recharge

Pour mesurer concrètement l’écart entre les solutions, voici une estimation moyenne :

Recharge à domicile (heures creuses, 0,18 €/kWh) : ~4 € / 100 km

Recharge publique accélérée (0,40 €/kWh) : ~8 € / 100 km

Recharge rapide (>150 kW, 0,65 €/kWh) : ~12 € / 100 km

Carburant essence (7L/100 km à 1,90 €/L) : ~13,30 € / 100 km

👉 Conclusion : l’électrique reste plus économique que le thermique, mais l’écart se réduit fortement quand on dépend uniquement des bornes rapides.

Alors, bonne idée ou pas ?

Ces témoignages montrent qu’acheter un véhicule électrique sans borne domestique peut être viable… mais pas pour tout le monde.

Bonne idée, si vous habitez une grande ville, si votre employeur propose la recharge gratuite, ou si vous acceptez un coût légèrement plus élevé en échange de la praticité.

Mauvaise idée, si votre objectif principal est de maximiser les économies : la recharge publique rapide peut annuler l'avantage financier de l'électrique.

Solution intermédiaire, investir dans une place de parking ou bénéficier d'une borne partagée permet de retrouver un équilibre entre confort et budget.

L’avis de la rédaction

Acheter une voiture électrique sans pouvoir la recharger à domicile, c’est possible, mais ce n’est pas neutre financièrement. L’économie promise – souvent un argument fort pour passer à l’électrique – disparaît vite si l’on dépend uniquement des bornes rapides. En revanche, si l’on a accès à des bornes gratuites au travail ou dans certaines villes, cela peut devenir une opportunité imbattable.

La vraie question à se poser n’est pas seulement « ai-je envie d’un véhicule électrique ? », mais surtout « ai-je une solution de recharge adaptée à mon mode de vie et à mon budget ? ».