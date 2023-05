Guide bornes de recharge et installateurs à Toulouse

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de borne de recharge à Toulouse. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Toulouse ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de borne de recharge sur Toulouse.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à toulouse

Réseau publique Adresse Tarif Toulibéo Rue Henri Vallée, 31400 Toulouse 0,352 € / kWh ZeWatt 135 Avenue de Rangueil, 31400 Toulouse 0,004 € / minute Lionel 8 Rue Jacques Jasmin, 31400 Toulouse Gratuit Parking centre de formation et entreprise Alle des pionner de l aeropostal, 31100 Toulouse Gratuit Toulouse reveo 74 Rue de Soupetard, 31500 Toulouse

Qui est Toulibéo ?

TOULIBEO est un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques basé à Toulouse. Ce réseau a déployé des bornes de recharge dans 122 zones de charge dans la ville de Toulouse et ses environs, afin de permettre aux conducteurs de voitures électriques de recharger leur véhicule en toute facilité.Le réseau TOULIBEO a pour mission de fournir un service de recharge pratique, fiable et efficace aux propriétaires de véhicules électriques, et contribue ainsi à la promotion de la mobilité électrique dans la région toulousaine. Les bornes de recharge sont réparties dans différents endroits de la ville, tels que les parkings publics, les centres commerciaux et les espaces publics.Le réseau TOULIBEO propose différents types de bornes de recharge, y compris des bornes de recharge rapide et des bornes de recharge normale, afin de répondre aux besoins de différents types de véhicules électriques.

Les bornes de recharge sont accessibles aux utilisateurs via une application mobile dédiée qui permet de localiser les bornes de recharge et de payer pour le service de recharge.

Qui est Zewatt ?

Ze-Watt est un opérateur national spécialisé dans la recharge des véhicules électriques. L’entreprise se donne pour mission d’offrir à ses clients tous les services nécessaires pour faciliter la recharge de leurs véhicules électriques.Ze-Watt propose différents services pour la recharge des véhicules électriques, tels que l’installation de bornes de recharge, la maintenance des équipements de recharge, la supervision à distance des bornes de recharge et la gestion de la facturation pour les utilisateurs.L’entreprise est présente dans de nombreuses régions de France et s’appuie sur un réseau de partenaires locaux pour offrir un service de proximité à ses clients.

Ze-Watt travaille également en étroite collaboration avec les collectivités locales pour contribuer au développement de l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques dans toute la France.

Les meilleurs installateurs de bornes à Toulouse

Installateurs locaux Adresse Technic Elec 181 bis Chemin de Lapujade, 31200-31500 Toulouse EFG 176 avenue de Fronton 31200 Toulouse C² Climea 7 Rue Jacob Insel, 31200 Toulouse Buzy SAS 19 Rue d’Ariane, 31240 L’Union Energies concept 462 A CH. Joseph 31320 Castanet -Tosolan

Technic Elec

Technic Elec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à Toulouse et dans ses alentours. Son expertise dans le domaine lui permet de proposer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.Technic Elec offre un service d’installation complet, depuis la conception du projet jusqu’à la mise en place de la borne de recharge. L’entreprise peut également fournir des conseils sur les différents types de bornes de recharge disponibles sur le marché et les modalités d’obtention des aides de l’Etat pour l’installation de bornes de recharge.

Technic Elec utilise des équipements de qualité pour garantir une installation fiable et durable, et son équipe est composée de professionnels qualifiés qui sont à la pointe des dernières innovations en matière de recharge pour véhicules électriques.

EFG

EFG est une entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité, basée à Toulouse et sa région. Forte de son expérience dans le domaine électrique, elle propose des services de rénovation et d’installation électrique pour les particuliers, les professionnels et les collectivités.

EFG intervient sur tous types de travaux électriques, depuis le dépannage urgent jusqu’à la mise aux normes d’un tableau électrique, en passant par le diagnostic électrique ou le raccordement. L’entreprise se positionne comme un partenaire de confiance pour tous les projets électriques.

En plus de ces services, EFG propose également des solutions pour l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Que ce soit à domicile ou dans les entreprises, EFG accompagne ses clients pour l’installation de ces équipements.

C² Climea

C² Climea est une entreprise spécialisée dans l’installation de solutions pour la transition énergétique. Elle est basée à Toulouse et propose ses services depuis plus de 10 ans. L’entreprise a une expertise reconnue dans la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques.L’utilisation d’une borne de recharge est plus sûre et plus pratique qu’une prise domestique pour recharger une voiture électrique. C² Climea offre des solutions adaptées pour l’installation de bornes de recharge dans des logements individuels ou des parkings collectifs. Elle propose des solutions sur mesure, adaptées aux besoins de chaque client.Le personnel de C² Climea est expérimenté et formé pour réaliser une installation de qualité et garantir la sécurité des utilisateurs. L’entreprise s’engage à offrir un service de qualité et à accompagner ses clients tout au long de leur projet.

En choisissant C² Climea pour l’installation de votre borne de recharge, vous bénéficiez de l’expertise d’une entreprise spécialisée dans la transition énergétique et la mobilité électrique, ainsi que d’un service sur mesure et personnalisé.

Buzy SAS

Buzy est une entreprise basée à Toulouse spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Elle propose ses services tant aux particuliers qu’aux collectivités.Son expertise et ses qualifications lui permettent de conseiller ses clients sur leur projet et de les aider à bénéficier des aides d’État disponibles pour l’installation de bornes de recharge. Buzy peut installer différents types de bornes de recharge, y compris des bornes de charge normale et rapide, en fonction des besoins de ses clients.L’entreprise est engagée dans la transition énergétique et vise à aider ses clients à adopter des solutions de recharge pour véhicules électriques plus respectueuses de l’environnement.

Buzy travaille avec des équipements de qualité pour garantir des installations fiables et durables.

Énergies Concept

Énergies Concept est une entreprise familiale spécialisée dans les énergies renouvelables, basée dans le sud-ouest de la France. Les membres de la famille qui la composent partagent des valeurs communes et la conviction que les énergies renouvelables sont l’un des enjeux majeurs pour l’avenir.Énergies Concept s’est ainsi spécialisée dans trois secteurs d’activité complémentaires pour les logements d’aujourd’hui et de demain : le photovoltaïque, la recharge de véhicules électriques et hybrides, et l’aérothermie (pompe à chaleur, VMC double flux et chauffe-eau thermodynamique).L’entreprise propose des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de ses clients en matière d’énergie renouvelable. Elle peut ainsi installer des panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité, des bornes de recharge pour véhicules électriques, ou encore des systèmes de chauffage et de ventilation utilisant l’aérothermie.

Énergies Concept est engagée dans la transition énergétique et cherche à contribuer à la réduction de l’impact environnemental en proposant des solutions éco-responsables et innovantes pour la production et la consommation d’énergie.