Guide bornes de recharge et installateurs sur Saint-denis ( La réunion )

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Saint-denis.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Saint-denis ( La réunion )

Réseau publique Adresse Tarifs EDF Barachois Front de mer Boulevard Gabriel Macé, 97400 Saint-Denis, Réunion Gratuit Mairie 9-1 Rue Pasteur, 97400 Saint-Denis, Réunion Gratuit Hotel Dina morgabine 1 Rue Issop Ravate, 97400 Saint-Denis, Réunion Total Charging Station 12 Rue Léopold Rambaud, 97400, La Réunion Carrefour Charging Station 75 Rue du Karting, Saint-Denis 97495, La Réunion

Qui est EDF ?

EDF est un groupe énergétique français, fondé en 1946, qui produit, distribue et commercialise de l’électricité et du gaz naturel.En plus de son rôle de fournisseur d’énergie, EDF est également engagé dans le développement et la promotion des énergies renouvelables. EDF Renouvelables, filiale à 100% du groupe EDF, est un acteur majeur de la production d’énergie renouvelable à l’échelle mondiale.EDF Renouvelables développe, construit et exploite des centrales de production d’énergie verte, notamment des parcs éoliens et des centrales solaires. Le groupe est engagé dans la transition énergétique et soutient les initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.En ce qui concerne les bornes, EDF s’investit également dans le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques en France. EDF a notamment mis en place un partenariat avec Renault pour développer un réseau de bornes de recharge accessibles à tous les utilisateurs de véhicules électriques.

Cette initiative vise à encourager l’utilisation de véhicules propres et à soutenir la transition vers une économie plus durable.

Qui est Carrefour ?

Carrefour est un groupe français de grande distribution fondé en 1959 par Marcel Fournier et Louis Defforey. C’est l’un des leaders mondiaux de la grande distribution avec une présence dans plus de 30 pays à travers le monde.Carrefour a été le pionnier du concept d’hypermarché en 1963 avec l’ouverture de son premier magasin à Sainte-Geneviève-des-Bois en France. Depuis, l’entreprise a développé de nombreux formats de magasins, tels que les supermarchés, les magasins de proximité, les hypermarchés et les magasins discount.En plus de sa présence physique, Carrefour s’est également engagé dans la transformation digitale de son entreprise, en développant une plateforme de e-commerce et en proposant des services de livraison à domicile.En ce qui concerne les bornes, Carrefour est également impliqué dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans ses magasins en France, dans le cadre de sa stratégie de développement durable.

Cette initiative vise à encourager l’utilisation de véhicules électriques et à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les meilleurs installateurs de bornes à Saint-Denis ( La Réunion )

Installateurs locaux Adresse AREE 12 rue Juliette Dodu, saint Denis, 97400, La Réunion VDI Elect 270 Rue Jean LauretRavine des citrons,97414, Entre-Deux, La Réunion Alteny 16 rue claude Chappe – 97420 – Le Port , La Réunion Conersol ZA La Cafrine, 48 Chem. maxime Rivière, Saint-Pierre 97410, La Réunion DS-Energy 9 chemin de l’Etang Zone Industriel de Bel-Air, 97450, Saint-Louis

AREE

AREE est une entreprise française spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides. Fondée en 2008, elle est le premier installateur de bornes de recharge sur l’île de La Réunion, un département d’outre-mer français situé dans l’océan Indien.AREE propose des solutions de recharge adaptées aux besoins de ses clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises. Elle installe des bornes de recharge pour les maisons individuelles, les copropriétés, les parkings d’entreprises, les hôtels et les restaurants.En plus de l’installation de bornes de recharge, AREE offre également des services de maintenance pour assurer le bon fonctionnement des bornes de recharge tout au long de leur durée de vie.

L’engagement d’AREE dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques contribue à promouvoir l’utilisation de véhicules propres et à encourager la transition vers une économie plus durable sur l’île de La Réunion.

VDI Elect

VDI Elect est une entreprise française qui propose une gamme complète de services en électricité, froid industriel et climatisation. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine, VDI Elect est en mesure de répondre aux besoins des particuliers et des entreprises en matière d’installation, de rénovation et de maintenance d’installations électriques et frigorifiques.VDI Elect propose des solutions pour les travaux d’électricité générale, la mise en conformité électrique, la rénovation des installations électriques, ainsi que des services de dépannage en cas de panne électrique.En outre, VDI Elect est également spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette solution permet aux propriétaires de véhicules électriques de recharger facilement leur véhicule à leur domicile ou sur leur lieu de travail.VDI Elect s’engage à fournir des services de qualité supérieure à ses clients, en leur offrant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.

Son expérience et son expertise dans les domaines de l’électricité, du froid industriel et de la climatisation en font un partenaire de confiance pour les projets électriques et frigorifiques de ses clients.

Alteny

Alteny est une entreprise spécialisée dans les solutions électriques à La Réunion. Qu’il s’agisse de travaux électriques pour des courants faibles ou des courants forts, d’installation électrique spécifique ou encore d’éclairagisme, Alteny offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients. L’entreprise est également en mesure de réaliser des travaux de mise en conformité pour garantir la sécurité et la conformité aux normes en vigueur.

Grâce à son expertise et à son savoir-faire, Alteny est en mesure de trouver les meilleures solutions pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients en matière d’électricité.

Conersol

CONERSOL est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables depuis plus de 15 ans. Elle offre des conseils et un accompagnement personnalisé à ses clients pour les aider à faire les choix les plus adaptés à leurs besoins. Les produits proposés par CONERSOL sont de qualité et l’entreprise est reconnue pour son savoir-faire dans le domaine. Elle dispose de toutes les assurances décennales et responsabilités civiles professionnelles nécessaires pour garantir la sécurité et la fiabilité de ses interventions.

CONERSOL dispose également de ses propres équipes techniques de pose, ou fait appel à des techniciens QUALISOL et QUALIPV pour garantir la qualité et la conformité des installations.

DS-Energy

DS-Energy est une entreprise basée à La Réunion qui se spécialise dans les énergies renouvelables. Elle propose une gamme complète de solutions photovoltaïques, notamment la vente et l’installation de panneaux solaires pour produire de l’énergie électrique à partir du soleil. L’entreprise offre également des solutions de recharge pour véhicules électriques avec la vente et l’installation de bornes de recharge.

En outre, DS-Energy propose également la vente et l’installation de pergolas solaires, qui sont des structures en bois ou en aluminium équipées de panneaux solaires pour produire de l’électricité tout en offrant une protection contre le soleil et les intempéries.