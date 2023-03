Guide bornes de recharge et installateurs sur Mulhouse

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Mulhouse. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Mulhouse ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Mulhouse.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Mulhouse

Réseau publique Adresse Tarifs Total Energies 23 rue du Thamn, 68058 Mulhouse 1,65 € + 0,22 € / minute Parking gare centrale P1 10 Pont de Riedisheim, 68100 Mulhouse Gratuit Quick 238 bis Rue de Belfort, 68100 Mulhouse Gratuit Lidl 22 Rue de Thann, 68200 Mulhouse 0,275 € / kWh Shell Recharge 60 Rue du Frioul, 68200 Mulhouse 0,594 € / kWh

Qui est Total Energies ?

En plus de son activité principale de production et de fourniture d’énergies, Total Energies s’investit également dans l’écologie et la mobilité durable. La société participe à l’installation de bornes de recharge publiques pour les voitures électriques, en France et dans d’autres pays. Grâce à ce projet, Total Energies souhaite encourager la transition vers des véhicules moins polluants et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La société collabore également avec d’autres entreprises pour développer de nouvelles solutions de mobilité durable, telles que les carburants alternatifs et les véhicules électriques à hydrogène.

Qui est Quick ?

Quick est une chaîne de restauration rapide qui est présente dans de nombreux pays à travers le monde. L’entreprise s’est engagée à soutenir l’éco-mobilité en proposant des bornes de recharge pour véhicules électriques sur ses parkings.Les bornes de recharge sont mises à disposition des clients de Quick et sont accessibles gratuitement pendant la durée du stationnement. Cela permet aux propriétaires de voitures électriques de recharger leur véhicule pendant qu’ils profitent d’un repas rapide.Quick a compris l’importance de la mobilité durable pour l’environnement et a donc pris l’initiative de proposer des solutions pour les clients qui souhaitent recharger leur véhicule électrique tout en se restaurant chez Quick.

Cette initiative contribue à encourager l’adoption de voitures électriques en offrant aux clients la possibilité de recharger leur véhicule facilement et gratuitement.

Les meilleurs installateurs de bornes sur Mulhouse

Installateurs locaux Adresse LV Elec 16 Rue des Sapeurs Pompiers, 68200 Mulhouse Sundgau Electricité 30 rue de Benken, 68220 Leymen EDR 3 rue des Vosges, 68540 Bollwiller DAE-Concept 5 Rue Bernard Meyer, 68360 Soultz Haut Rhin Pro-Elec 82 rue de Mulhouse, 68110 Illzach

LV Elec

LV Elec est une société basée à Mulhouse, spécialisée dans la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi que dans le câblage de tableaux électriques, la mise aux normes des installations électriques et l’installation de la domotique. Si vous avez besoin de réaliser une installation électrique chez vous ou au sein de votre entreprise, LV Elec est en mesure de vous proposer des prestations de qualité pour répondre à vos besoins spécifiques. En ce qui concerne l’installation de bornes de recharge, LV Elec dispose de compétences spécifiques pour garantir une installation optimale et conforme aux normes de sécurité en vigueur. L’équipe de LV Elec est constituée de professionnels compétents et qualifiés, qui mettent leur expertise à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, LV Elec est en mesure de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins, dans le respect des normes en vigueur.

Sundgau Electricite

Sundgau Électricité est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le département du Haut-Rhin (68). Elle propose ses services pour l’installation de bornes de recharge dans les maisons, les copropriétés et les entreprises de la région.Pour les particuliers, Sundgau Électricité offre des solutions sur mesure pour l’installation de bornes de recharge à domicile, en fonction de leurs besoins spécifiques. Pour les copropriétés, elle propose des solutions pour l’installation de bornes de recharge partagées entre plusieurs utilisateurs.

Les entreprises peuvent également bénéficier de l’expertise de Sundgau Électricité pour l’installation de bornes de recharge pour leurs employés et clients, contribuant ainsi à l’émergence d’une mobilité durable.

EDR

Electricité du Rhin (EDR) est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans un rayon de 100 km autour de Bollwiller. La société propose des solutions adaptées pour les particuliers, les professionnels, les collectivités et les propriétaires de parking collectif.EDR met à disposition des poseurs qualifiés en interne, ce qui garantit une qualité de service optimale. L’entreprise installe des bornes de recharge de la marque Hager, qui sont des dispositifs de qualité et de grande fiabilité.La société est particulièrement engagée dans le développement de l’écocitoyenneté automobile en proposant des solutions pour les propriétaires de voitures électriques.

Les bornes de recharge sont de plus en plus populaires et contribuent à encourager l’adoption de voitures électriques en offrant aux propriétaires de voitures électriques une solution pratique et fiable pour recharger leur véhicule.

DAE-Concept

DAE-Concept est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en Alsace, couvrant notamment Mulhouse, Colmar et Belfort. L’entreprise dispose d’électriciens qualifiés et expérimentés pour assurer des interventions de qualité.Fort de son expérience dans les travaux d’installation électrique, DAE-Concept veille à fournir des prestations performantes et sécurisées pour garantir le bon fonctionnement des bornes de recharge pour véhicules électriques. La qualité des interventions est ainsi assurée par des professionnels compétents, formés et régulièrement mis à jour sur les dernières évolutions technologiques.DAE-Concept est donc une entreprise de référence pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en Alsace.

Son expérience et son expertise garantissent des prestations de qualité, performantes et sécurisées, pour répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des collectivités.

Pro-elec

Pro-elec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à Illzach. La société est composée de professionnels habilités disposant de la mention « IRVE » qui recommande leur compétence pour l’installation de bornes de recharge.Il est important de souligner que tous les points de recharge de plus de 3,7 kW doivent être installés par des professionnels habilités pour garantir une installation fiable et conforme aux normes de sécurité en vigueur. Les professionnels habilités tels que ceux de Pro-elec assurent l’installation de bornes de recharge conformes aux normes de sécurité pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé.En tant que spécialiste de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, Pro-elec offre un service de qualité pour répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des collectivités souhaitant bénéficier d’une solution de recharge pratique et fiable pour leur voiture électrique.

La société propose également des conseils personnalisés pour aider ses clients à choisir la borne de recharge la mieux adaptée à leurs besoins.