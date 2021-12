« Tesla a fait une erreur » un propriétaire témoigne

La mise à jour V11 du logiciel de ma Model 3 a supprimé un grand nombre de fonctions et d’informations de l’écran principal pour les placer derrière des menus. Le fait de devoir appuyer sur l’écran pour obtenir ce dont j’ai besoin m’oblige à quitter la route des yeux. J’ai l’impression que ma voiture est devenue un peu moins sûre à conduire.

J’aime bien que Tesla veuille continuer à s’améliorer et cela nécessite de changer certaines choses. Mais l’idée derrière cette mise à jour était censée être la personnalisation. Les options de personnalisation se limitent à choisir quelques applications pour le dock, à être obligé d’avoir une section « applications récentes » qui occupe l’espace du dock, et à empêcher les anciens boutons du dock d’être réintégrés.

Ce changement me rappelle en fait le moment où Apple a introduit la TouchBar sur le MacBook Pro. (Sur lequel je suis en train de taper en ce moment même). La barre tactile a supprimé les touches physiques que beaucoup aimaient. Mais là où Apple a fait la différence en imposant ce changement aux utilisateurs, c’est que vous pouvez modifier la TouchBar pour avoir exactement les mêmes boutons, dans le même ordre, que vous aviez avec les touches physiques si vous le souhaitez. Vous n’aviez donc pas à modifier le fonctionnement de la rangée supérieure de touches si vous ne le souhaitiez pas. Des options ont été ajoutées, mais l’option d’utiliser l’ancienne façon de faire les choses n’a pas été supprimée.

C’est là que Tesla a fait une erreur. La nouvelle interface utilisateur n’avait pas besoin de supprimer la possibilité d’utiliser l’ancienne disposition, mais c’est exactement ce qu’elle a fait.

Je sais que certains d’entre vous vont adorer les changements, et c’est très bien ! Je suis heureux que vous aimiez. Je ne pense pas que ce soit à moi de dire que vous devriez aimer ou ne pas aimer les mêmes choses que moi. Ce qui m’inquiète, c’est que si Tesla veut que nous puissions personnaliser les commandes à l’écran, qu’il aille jusqu’au bout ! Laissez-moi garder toutes mes icônes là où elles étaient avant et laissez ceux qui aiment le nouveau look le faire comme ils le veulent. (Je concède que les icônes de la voiture et de la bibliothèque d’applications devraient être corrigées. Permettre à ceux-ci d’être retirés du dock briserait la fonctionnalité de la voiture).

Fin de la diatribe. Soyez prudents et passez une bonne journée !