Portugal Eco Rally: Malga-Bonnel dans une Tesla Model 3

Trois équipages français sont au départ du Portugal Eco Rally, qui aura lieu samedi, dimanche et lundi autour de la ville de Oeiras, dont bien sûr l’envoyé spécial de Tesla Magazine, Didier Malga, avec sa fidèle copilote Anne-Valérie Bonnel.

La grosse différence avec le rallye d’Islande en août, terminé par Malga-Bonnel à la 3e place, dans une Renault Zoé, c’est que Malga l’Auvergnat, vainqueur de multiples rallyes électriques et Champion FIA des énergies nouvelles et alternatives en 2018, a choisi d’aller au Portugal avec une Tesla Model 3, et il fera de même pour le E-Rallye Monte-Carlo (22-25 octobre), dans trois semaines en Principauté.

Autre bonne nouvelle, ce Portugal Eco Rally, 2e manche cette année de la Coupe FIA des Rallyes de Régularité ouverts aux véhicules à énergie nouvelle ou alternative, a fait le plein d’engagés, jugez plutôt : en plus de Malga-Bonnel, une autre Model 3 sera pilotée par Emmanuel Burel, 2e du rallye d’Islande en août dans une Nissan Leaf, alors qu’Artur Prusak, grand vainqueur à Reykjavik, reste fidèle à sa toute nouvelle Opel e-Corsa et à son copilote Thierry Benchetrit, car on ne change pas une équipe qui gagne.

Le départ de l’EcoRallye en 2019. (Crédit : Oeiras EcoRallye)

Les fidèles partenaires de Didier Malga sont toujours là, fidèles au poste, à commencer par Biovitis Environnement, Michelin Motorsport, l’école d’ingénieurs Sigma et le Circuit de Charade, et bien sûr Tesla Magazine pour qui Didier Malga doit bientôt livrer un essai détaillé de sa DS3 Crossback e-tense, puisqu’il est désormais ambassadeur de la marque française haut de gamme et intervient dans plusieurs événements.

A ce sujet, je vous annonce que j’ai le plaisir de vous proposer pour le vendredi 23 octobre au soir, sur le port de Fontvieille à Monaco, une soirée privée au restaurant de poisson et de fruits de mer « Les Perles de Monte-Carlo », dont les invités vedettes seront Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel. Je vous en dirai plus très bientôt…

Le 23 octobre, Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel seront mis à l’honneur…

(Crédit : Facebook / Les Perles de Monte-Carlo)

Retour au Portugal, où une trentaine d’engagés ont répondu présent, malgré le Covid-19. La plupart sont portugais ou espagnols, c’est logique, mais il y a surtout 10 modèles différents, de 9 marques : des Tesla, bien sûr, mais aussi des Renault Zoé, Nissan Leaf, Opel Corsa-E et Ampera E, VW E-Golf, BMW i3, Kia E-Niro, Peugeot e-208, Hyundai Kona, et même une Honda E.

Ça donne une idée du dynamisme des rallyes électriques, malgré le Covid-19, et ça sera étalé sur deux jours, samedi et dimanche, avec cinq secteurs chronométrés dont un passage sur le prestigieux circuit d’Estoril, qui a longtemps accueilli les Formule 1 et qui a été totalement rénové, récemment.

Les Portugais adorent les voitures, ils en fabriquent beaucoup, et ils aiment aussi beaucoup les voir en compétition, quelle que soit la catégorie ou la formule. Tant mieux pour les pilotes, et tant mieux pour nous qui allons suivre ce Portugal Eco Rally en direct, ou presque, grâce à Didier Malga.

Le site internet du rallye est accessible en suivant ce lien : www.portugalecorally.com

À suivre!

Daniel Ortelli