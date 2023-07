La marque SERES prouve qu’il est possible de parcourir 21 pays et plus de 10.000 km en 23 jours à travers l’Europe

Le constructeur automobile SERES a récemment réalisé un exploit impressionnant : traverser 21 pays en parcourant plus de 10.000 kilomètres en seulement 23 jours. Cette performance a été réalisée avec le modèle stratégique à énergie nouvelle de la marque, la SERES 5. Le véhicule a passé avec brio une série de tests rigoureux évaluant sa puissance, ses performances, sa sécurité, son autonomie, son temps de recharge, son contrôle de la conduite et son intelligence.

Ce « Grand Tour d’Europe » a débuté à Amsterdam, aux Pays-Bas, et a traversé une diversité de pays, dont la Norvège, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France, avant de revenir aux Pays-Bas. Ce périple a mis à l’épreuve la résilience du véhicule dans six climats différents, avec une différence de température atteignant 25 degrés et près de dix conditions routières différentes.

Un accueil chaleureux en Europe

L’initiative de SERES n’a pas laissé les consommateurs européens indifférents. En effet, la flotte SERES 5 a suscité une grande curiosité et un vif intérêt de leur part. De nombreux médias locaux de pays tels que la France, l’Italie et l’Allemagne ont testé le véhicule et ont rapporté des impressions positives. Trond Sandven, fondateur du distributeur norvégien Sandven AS, a qualifié la SERES 5 de « voiture très performante ».

Des performances validées sur la route

En plus de parcourir une distance impressionnante, la SERES 5 a montré une adaptabilité remarquable aux installations de recharge. Elle s’est avérée compatible avec 95 % des infrastructures de recharge européennes. C’est un point crucial compte tenu des préoccupations croissantes en matière d’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques en Europe.

Le véhicule a également démontré une excellente adaptabilité à différentes conditions de conduite, ce qui confirme son potentiel pour répondre aux besoins divers des utilisateurs européens.

Un succès commercial en perspective

Le voyage a aussi marqué une étape importante pour SERES avec la livraison du premier lot de SERES 5 à des utilisateurs finaux en Europe. Andreas, le premier propriétaire de la SERES 5 en Norvège et double champion européen de rallye de la FIA, a loué la puissance du véhicule et son comportement routier, notamment dans les conditions difficiles.

Depuis sa présentation au salon de l’automobile de Bruxelles, la SERES 5, SUV électrique premium et sportif, a été très appréciée par les clients européens pour son design distinctif, ses matériaux sophistiqués, ses performances impressionnantes et sa grande intelligence.

Conclusion

Le « Grand Tour d’Europe » de SERES a démontré que les véhicules électriques sont parfaitement adaptés à une conduite de longue distance, mettant en lumière les performances exceptionnelles de la SERES 5.

SERES Automotive compte continuer sur cette lancée, en offrant aux clients une expérience de conduite plus sûre, plus confortable et plus intelligente. Le succès de ce tour européen ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du marché européen des véhicules à énergie nouvelle. Il faudra néanmoins rester attentif aux prochains développements, car la route vers l’adoption massive des véhicules électriques en Europe est encore longue et semée d’embûches.