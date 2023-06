Une Offensive Pour L’emploi Dans Le Secteur Sportif Avant Les JO 2024

Le Ministère des Sports, anticipant les Jeux Olympiques de Paris en 2024, a annoncé une série d’initiatives destinées à dynamiser l’emploi dans le secteur sportif. Ces mesures visent à simplifier les parcours de formation, à accompagner les professionnels du sport et à rendre ces carrières plus attractives.

Clarifier et Harmoniser les Parcours de Formation

Un des principaux défis à relever pour améliorer l’emploi dans le domaine sportif est celui de rendre les parcours de formation plus clairs et plus cohérents. Les nouvelles initiatives visent à répondre à ce besoin.

Création d’un Référentiel Commun des Métiers, Compétences et Qualifications

En un acte sans précédent, les ministères et les partenaires sociaux se sont engagés à élaborer un référentiel commun des métiers, des compétences et des qualifications dans le domaine sportif. En signant une charte de coopération interministérielle et interbranches, ils visent à simplifier les parcours de formation et à enrichir les compétences des personnes diplômées.

Mise en Place de Certifications en « Blocs de Compétences »

De plus, une nouvelle approche de certification est envisagée. Elle consiste en la création de « blocs de compétences », qui permettront aux diplômés de faire correspondre leurs différentes certifications, facilitant ainsi leur parcours professionnel.

Un Accompagnement Renforcé de l’Emploi dans le Sport

Parallèlement à l’amélioration des formations, un autre axe majeur des initiatives du Ministère des Sports est de renforcer le soutien à l’emploi dans le secteur sportif.

Lancement d’une Plateforme des Métiers du Sport

A partir de l’automne 2023, le Ministère des Sports, en collaboration avec Pôle emploi, lancera une plateforme des métiers du sport. Cette plateforme regroupera toutes les informations concernant les métiers, les formations et les certifications du secteur sportif.

Augmentation de l’Attractivité des Métiers du Sport

Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris offrent une occasion unique de mettre en avant l’attractivité des métiers du sport. Le Ministère des Sports a reconnu cet enjeu majeur et a donc prévu plusieurs mesures pour rendre ces métiers plus attractifs et capitaliser sur cette opportunité. Voici quelques-unes des initiatives clés :

Mise au Point d’un Baromètre des Emplois dans le Sport : L’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP) est chargé de la création d’un baromètre des emplois dans le sport. Cet outil permettra de suivre l’évolution de l’emploi dans le secteur, d’identifier les tendances et les opportunités, et d’adapter l’offre de formation en fonction des besoins du marché. Lancement d’une Campagne de Promotion des Métiers du Sport : En 2024, le Ministère des Sports lancera une grande campagne de communication et de promotion des métiers du sport. Le but est de faire connaître ces métiers, de mettre en lumière leurs avantages et leurs opportunités, et d’attirer plus de personnes vers ces carrières. En outre, une initiative spécifique se concentrera sur la promotion du métier de maître-nageur sauveteur pendant l’été. Développement de Partenariats avec les Établissements d’Enseignement : Afin d’attirer les jeunes vers les métiers du sport, le Ministère envisage de renforcer ses partenariats avec les écoles, les collèges, les lycées et les universités. L’objectif est d’intégrer davantage l’éducation sportive dans les programmes scolaires et de faire connaître les multiples carrières possibles dans le secteur du sport. Renforcement des Mesures d’Insertion Professionnelle : Le Ministère prévoit également de renforcer les mesures d’insertion professionnelle pour les personnes formées aux métiers du sport. Cela comprend le développement de stages, d’apprentissages et d’autres opportunités d’expérience professionnelle.

Ces initiatives, parmi d’autres, visent à tirer parti des Jeux Olympiques de 2024 pour promouvoir les métiers du sport, augmenter leur attractivité et encourager davantage de personnes à poursuivre une carrière dans ce domaine.

Mise au Point d’un Baromètre des Emplois dans le Sport

L’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP) créera un baromètre des emplois dans le sport. Cet outil permettra de suivre l’évolution de l’emploi dans le secteur et d’adapter l’offre de formation en fonction des besoins identifiés.

Lancement d’une Campagne de Promotion des Métiers du Sport

En 2024, une grande campagne de communication et de promotion des métiers du sport sera lancée. Une première initiative cet été se concentrera sur le métier de maître-nageur sauveteur.

Affirmer le Rôle Social des Acteurs du Sport

Pour conclure, le Ministère des Sports tient également à souligner le rôle social crucial que jouent les professionnels du sport. Une série d’initiatives sont prévues pour mettre en avant cet aspect de leur travail et pour encourager une prise de conscience de la contribution sociale significative qu’ils apportent à la société.