JPMorgan chez Tesla à Fremont : FSD V15, priorité au Cybercab et Optimus en approche

Après une visite de terrain à l’usine de Fremont et des échanges avec l’équipe relations investisseurs de Tesla, JPMorgan a publié une note détaillant plusieurs informations stratégiques sur la feuille de route autonomie et robotique du constructeur. L’analyste Rajat Gupta, qui couvre désormais Tesla pour la banque, y dresse un tableau cohérent avec le calendrier déjà communiqué par le management, tout en apportant des précisions inédites sur le déploiement du Robotaxi, la version 15 de FSD et l’avancement d’Optimus.

Le Robotaxi mise sur le Cybercab, pas sur davantage de Model Y

Premier enseignement de cette rencontre : Tesla limite volontairement la conversion de nouveaux Model Y vers la flotte Robotaxi. Une décision qui n’a rien d’anodin puisqu’elle traduit, selon JPMorgan, la confiance du management dans la capacité du Cybercab à monter en cadence rapidement.

Autrement dit, plutôt que de continuer à gonfler la flotte actuelle avec des Model Y equipés du kit robotaxi, Tesla préfère concentrer ses efforts sur l’industrialisation du Cybercab, pensé dès l’origine pour la conduite autonome sans volant ni pédales. Le véhicule utilise un procédé de fabrication dit « unboxed », où de grands sous-ensembles sont assemblés indépendamment puis réunis en fin de ligne, une méthode censée accélérer la cadence de production par rapport aux lignes d’assemblage traditionnelles.

FSD V15 : le vrai saut technologique attendu par Tesla

Le point le plus commenté de la note concerne la prochaine version du logiciel de conduite autonome. Selon les informations recueillies par JPMorgan auprès du management, Tesla considère que FSD V15 représentera un changement de palier (« step-change ») comparable à celui observé entre les versions V13 et V14 — deux itérations qui avaient déjà marqué une nette progression du système.

Concrètement, V15 s’articulerait autour de sept briques technologiques centrales, dont environ 40 % sont d’ores et déjà en cours de test au sein de la flotte Robotaxi, avec des retours jugés positifs à ce stade. Pour Tesla, cette version constitue la véritable porte d’entrée vers la conduite totalement autonome sans supervision (« unsupervised FSD »).

Sur le plan matériel, Tesla a confirmé à JPMorgan que la plateforme actuelle AI/HW4 est d’ores et déjà capable de faire tourner V15 et de supporter la conduite non supervisée. La prochaine génération de calculateur, AI4.5, n’est donc pas présentée comme un prérequis mais comme une brique de anticipation : elle apportera environ 10 % de puissance de calcul supplémentaire (FLOPS) et environ deux fois plus de mémoire, pour absorber la charge croissante liée à la montée en puissance des modèles utilisés par le Robotaxi et à l’élargissement des fenêtres de contexte.

Le Cybercab, première brique d’une gamme plus large

Autre confirmation intéressante : Tesla a réaffirmé auprès de JPMorgan que le Cybercab n’est que le premier format de véhicule construit sur cette plateforme dédiée à l’autonomie. D’autres déclinaisons sont attendues à mesure que la plateforme évolue, la note évoquant notamment le concept Obovan comme piste de développement future. Cette approche rappelle la logique de plateforme déjà appliquée par Tesla sur ses véhicules grand public, mais appliquée cette fois à une famille de véhicules pensés nativement pour l’autonomie.

Optimus : une production toujours dans les temps

Sur le volet robotique, JPMorgan indique qu’Optimus reste sur la trajectoire annoncée par Tesla. Le démarrage de production (SOP) est toujours attendu dans les prochains mois, et des ventes commerciales du robot pourraient débuter dès le second semestre 2027. Tesla aurait par ailleurs indiqué que la révélation publique du robot serait volontairement rapprochée du lancement effectif de la production à Fremont, une manière de protéger son avantage concurrentiel jusqu’au dernier moment.

Un objectif de cours revu depuis, à suivre de près

Il est utile de replacer cette note dans son contexte. JPMorgan avait spectaculairement relevé son objectif de cours sur Tesla en juin 2026, le faisant passer de 145 $ à 475 $ (échéance décembre 2027), lors du relèvement de sa recommandation d’« Underweight » à « Neutral ». Ce virage s’appuyait déjà largement sur le potentiel du Robotaxi, d’Optimus et du stockage d’énergie, jugés jusque-là sous-évalués par le marché.

Depuis, à la suite de la publication des résultats du deuxième trimestre — marqués par un free cash-flow négatif et des dépenses d’investissement toujours élevées — plusieurs banques, dont JPMorgan, ont ramené leurs objectifs de cours à la baisse. La cible de la banque se situe désormais à 445 $, un niveau qu’elle a réitéré à l’issue de cette visite de Fremont : les enseignements tirés de la rencontre confirment la thèse long terme de l’analyste sans pour autant justifier un retour au pic de 475 $ fixé quelques semaines plus tôt.

Ce qu’il faut retenir