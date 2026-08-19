Cybercab : le compte à rebours a commencé, Tesla vise un lancement avant fin août

Moins de deux semaines. C’est, selon les informations les plus fraîches en provenance d’Austin, le temps qu’il reste avant que le Cybercab ne pose enfin ses roues sur la voie publique. Après des années de promesses, de reports et de scepticisme, Tesla semble cette fois engagé dans une préparation opérationnelle concrète, loin des simples effets d’annonce.

Ce que révèle The Information

Selon une enquête du média américain The Information, largement reprise depuis lundi par la presse spécialisée et généraliste, Tesla aurait informé ses salariés qu’un lancement public du Cybercab est prévu dès ce mois-ci, avec un objectif interne fixé à la fin du mois d’août. Une échéance que le constructeur qualifie lui-même de cible mouvante : le calendrier pourrait encore glisser dans les prochains jours.

Le scénario de déploiement décrit est progressif, presque calqué sur celui qui avait précédé l’ouverture du premier hub Robotaxi d’Austin l’an dernier :

Étape 1 — Des trajets en Cybercab proposés aux employés de Tesla, sur la voie publique cette fois (et non plus seulement sur les routes privées du campus de Giga Texas, comme c’est le cas depuis juillet).

— Des trajets en Cybercab proposés aux employés de Tesla, sur la voie publique cette fois (et non plus seulement sur les routes privées du campus de Giga Texas, comme c’est le cas depuis juillet). Étape 2, quelques jours plus tard — L’intégration des véhicules à la flotte Robotaxi déjà opérationnelle à Austin, aux côtés des Model Y équipées de Full Self-Driving.

Les indices qui confirment la trajectoire

Plusieurs signaux convergent pour crédibiliser ce calendrier :

La formation des secours d’urgence. Tesla a achevé, la semaine dernière, une session de formation avec les premiers intervenants d’Austin (pompiers, police), portant notamment sur la manière de déplacer un Cybercab en cas d’incident — une étape jugée incontournable avant toute mise en circulation publique d’un véhicule dépourvu de volant et de pédales.

La communication officielle de Tesla. Le compte X @Robotaxi a lancé, le 18 août, un jeu-concours invitant les utilisateurs du service Robotaxi à multiplier les trajets d’ici le 23 août pour tenter de gagner une invitation à un « Cybercab launch event », dont les gagnants seront annoncés le 25 août. Aucune date ni aucun lieu n’ont toutefois été précisés — mais le timing colle presque parfaitement avec la fenêtre rapportée par The Information.

La montée en cadence industrielle. Tesla a confirmé, lors de son point du deuxième trimestre 2026, avoir démarré la production du Cybercab à Gigafactory Texas, avec une capacité installée annoncée supérieure à 125 000 unités par an. Plusieurs centaines d’exemplaires auraient déjà été repérés sur des parkings du site, ainsi que dans d’autres villes (Dallas, Houston, Miami, Tampa, Orlando), laissant penser que Tesla prépare une extension rapide au-delà d’Austin une fois le service lancé.

Un lancement qui ne dissipe pas tous les doutes

Si l’échéance se précise, plusieurs zones d’ombre demeurent — et elles ne sont pas anecdotiques.

Le flou réglementaire. The Information souligne que le statut réglementaire du Cybercab pour une exploitation commerciale reste incertain, ce qui introduit une part d’aléa supplémentaire sur le calendrier.

Une flotte encore modeste. Le service Robotaxi d’Austin compte aujourd’hui environ 186 Model Y enregistrées, sans qu’on sache si le Cybercab viendra compléter cette flotte ou, à terme, la remplacer. Plus frappant encore : le nombre de véhicules opérant réellement sans superviseur à bord serait passé de 25 à 17 au cours du mois de juillet — une tendance qui interroge sur la vitesse à laquelle Tesla peut réellement passer à l’échelle.

Un déficit de données face à la concurrence. Tesla revendique environ 380 000 miles parcourus en conduite totalement autonome sur l’ensemble de ses hubs Robotaxi. À titre de comparaison, Waymo affiche plus de 220 millions de miles parcourus sans intervention humaine depuis 2020 — un écart d’environ 1 pour 580 qui relativise l’ampleur du « lancement » à venir, du moins dans un premier temps.

Le message d’Elon Musk lui-même. Lors de la conférence sur les résultats du deuxième trimestre, Musk avait expliqué que le Cybercab, reposant sur une toute nouvelle plateforme, nécessitait d’abord d’accumuler des données de conduite spécifiques avant tout déploiement à grande échelle — une manière de préparer les esprits à un démarrage prudent plutôt qu’à une bascule massive.

Pourquoi ce lancement compte, au-delà du symbole

Le Cybercab n’est pas un simple nouveau modèle. C’est la pièce centrale du pivot stratégique de Tesla, qui ambitionne de se transformer d’un constructeur automobile en un opérateur de mobilité autonome et de robotique. Cette bascule a un coût : Tesla prévoit d’investir plus de 25 milliards de dollars cette année dans cette transition, contre environ 8,5 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2025 — soit près du triple.

Un premier déploiement public, même limité aux salariés dans un premier temps, marquerait une étape symbolique forte : celle d’un véhicule sans volant ni pédales, entièrement dépendant du logiciel de conduite autonome, circulant enfin sur route ouverte avec, pour seul filet de sécurité, des opérateurs à distance capables de reprendre la main en cas d’urgence.

À surveiller dans les prochains jours

La confirmation officielle, par Tesla, d’une date et d’un lieu pour l’événement de lancement

L’annonce des gagnants du concours Robotaxi, prévue le 25 août

D’éventuelles clarifications sur le statut réglementaire du service commercial

Le rythme réel d’intégration des Cybercabs à la flotte Robotaxi d’Austin, une fois la phase employés lancée

Le compte à rebours est enclenché. Reste à savoir si Tesla tiendra, cette fois, un calendrier qu’il a par le passé souvent révisé.