Top 5 des Porte-Vélos sur Attelage pour Tesla Model Y

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Le Tesla Model Y dispose en option d’un attelage officiel avec récepteur 50 mm capable de supporter jusqu’à 72 kg de charge verticale. Une capacité idéale pour transporter 2 à 4 vélos — à condition de choisir le bon porte-vélos. Car entre le poids du rack, le poids des vélos (surtout les VAE) et la compatibilité avec le récepteur Tesla, tous les modèles ne se valent pas. Voici notre sélection, validée par la communauté.

⚠️ Rappel technique important : L’attelage Tesla Model Y supporte 72 kg en charge verticale. Ce poids inclut le porte-vélos lui-même. Si votre rack pèse 18 kg, il reste 54 kg pour les vélos. Deux VAE de 25 kg chacun = 50 kg de vélos → 68 kg au total = dans les limites. Vérifiez toujours avant de partir.

🥇 1. Thule EasyFold XT 2 — Le Meilleur Porte-Vélos Pliable pour Tesla

Le choix premium de la communauté Tesla : robuste, pliable, compatible VAE.

Le Thule EasyFold XT 2 est sans conteste le porte-vélos le plus plébiscité parmi les propriétaires Tesla. Sa plateforme à plateau (pas de passage au cadre) le rend compatible avec tous types de vélos, y compris les VAE jusqu’à 30 kg par vélo. Il se plie complètement en position de rangement quand il n’est pas utilisé, laissant ainsi l’accès au coffre arrière. Connexion sur boule de 50 mm, prise 13 broches incluse.

Caractéristique Valeur Type Plateforme (sans contact cadre) Nombre de vélos 2 (extensible à 3 avec kit) Poids max / vélo 30 kg (compatible VAE) Poids propre 16,5 kg Compatible Boule 50 mm (attelage Tesla ✅) Prise 13 broches + adaptateur 7 inclus Pliage Totalement pliant (accès coffre)

⭐ 4,8/5 — +2 100 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~649 €

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🥈 2. Thule VeloSpace XT 2 — Le Porte-Vélos Famille Abordable

Pour transporter 2 vélos classiques sans se ruiner.

Moins cher que l’EasyFold mais toujours d’une qualité Thule irréprochable, le VeloSpace XT 2 est idéal pour les familles qui ne transportent pas de VAE. Son bras de maintien de vélo articulé protège le cadre et s’adapte à tous les types de guidons. L’inclinaison du rack à 60° permet d’ouvrir le coffre même avec les vélos chargés — une nécessité sur Tesla.

Caractéristique Valeur Type Bras de cadre Nombre de vélos 2 (extensible à 3) Poids max / vélo 20 kg Poids propre 15,2 kg Compatible Boule 50 mm (attelage Tesla ✅) Inclinaison 60° (accès coffre avec vélos) Prise 13 broches

⭐ 4,6/5 — +1 350 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~399 €

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🥉 3. Mottez B142P — Le Rapport Qualité/Prix Imbattable à Moins de 200 €

La surprise de notre sélection : un porte-vélos solide et fonctionnel pour petits budgets.

Mottez est une marque française solide, et son modèle B142P sur attelage est le best-seller des porte-vélos à petit prix. Compatible boule 50 mm, pour 2 vélos jusqu’à 15 kg chacun — parfait pour les vélos classiques adultes et enfants. Pas d’inclinaison ni de pliage sophistiqué, mais une construction acier galvanisé très robuste et une installation en moins de 5 minutes.

Caractéristique Valeur Type Plateforme simple Nombre de vélos 2 Poids max / vélo 15 kg (vélos classiques) Poids propre 8 kg Compatible Boule 50 mm ✅ Prise 7 broches (adaptateur 13 broches vendu séparément) Pliage Non

⭐ 4,3/5 — +3 400 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~149 €

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4. Allen Sports Deluxe 4 Vélos — Pour les Grandes Familles

Transporter 4 vélos en une fois avec l’attelage Tesla : c’est possible.

Avec 4 vélos classiques légers (enfants + adultes < 14 kg chacun), vous restez dans les 72 kg de charge verticale de l’attelage Tesla. L’Allen Sports 4 vélos est le modèle le plus compact du marché pour 4 emplacements, avec une installation rapide via clips sans outil. Attention : non compatible VAE.

Caractéristique Valeur Nombre de vélos 4 Poids max total 54 kg (72 – 18 kg du rack) Poids propre ~18 kg Compatible Boule 50 mm ✅ Vélos compatibles Classiques, VTT (non VAE) Largeur totale 130 cm

⭐ 4,2/5 — +870 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~249 €

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5. Adaptateur 7 → 13 Broches + Câble Attelage Tesla — Accessoire Indispensable

Le détail que personne ne mentionne : l’adaptateur de prise qui fait tout fonctionner.

L’attelage Tesla est équipé d’une prise 13 broches (norme européenne récente). Or, la majorité des porte-vélos abordables sont livrés avec une prise 7 broches (ancienne norme). Sans adaptateur, les feux de signalisation du rack ne fonctionneront pas — ce qui est illégal sur route. Cet adaptateur 7→13 broches de qualité garantit la compatibilité électrique totale.

Caractéristique Valeur Conversion 7 broches (rack) → 13 broches (Tesla) Longueur câble 30 cm Contacts Dorés (anti-oxydation) Certification CE / E-Mark Compatible Tous attelages Tesla Model Y/3/S/X

⭐ 4,6/5 — +5 100 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~12,99 €

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💡 Conseil de la Rédaction Tesla Mag

Avant d’acheter un porte-vélos, vérifiez que votre Tesla est équipée de l’option attelage (visible dans votre compte Tesla ou dans le menu du véhicule). L’attelage peut également être installé après livraison dans un Service Center Tesla. Notre recommandation : si vous avez des VAE ou des vélos lourds → Thule EasyFold XT. Pour des vélos classiques famille → le Mottez B142P fait très bien le job à 3× moins cher.