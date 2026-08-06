Terafab : SpaceX et Tesla dévoilent leur méga-usine de semi-conducteurs au Texas

SpaceX vient d’officialiser un projet industriel d’une ampleur inédite : Terafab, une usine de fabrication de semi-conducteurs qui doit voir le jour à Grimes County, au Texas. Portée conjointement par SpaceX et Tesla, cette installation ambitionne de devenir la plus grande usine de puces électroniques au monde, avec un objectif affiché — combler l’écart croissant entre l’offre mondiale de composants et la demande de calcul générée par l’intelligence artificielle, la robotique et la conquête spatiale.

Une réponse à une pénurie de calcul annoncée

Dans son communiqué, SpaceX justifie ce projet par un constat simple : les besoins cumulés en puces de SpaceX et Tesla devraient dépasser le teraWatt (TW) de puissance de calcul, un niveau très largement supérieur à l’offre mondiale actuelle. Si l’entreprise dit rester reconnaissante envers ses fournisseurs actuels et les encourage à augmenter leurs capacités, elle estime que ce fossé entre l’offre et la demande justifie la construction d’une infrastructure entièrement dédiée.

C’est là toute la raison d’être de Terafab : sécuriser, en interne, un approvisionnement massif et pérenne en puces avancées, plutôt que de dépendre exclusivement de fondeurs tiers dans un contexte de tension mondiale sur les capacités de production.

Une usine tentaculaire et verticalement intégrée

Les chiffres avancés donnent la mesure du projet. Terafab est conçue comme une usine verticalement intégrée rassemblant sur un même site la fabrication, le packaging et les tests de puces logiques et mémoire avancées, sur une surface annoncée de plus de 100 millions de pieds carrés (soit plus de 9,3 millions de m², l’équivalent de plusieurs centaines de terrains de football).

L’objectif de cette intégration verticale est explicite : permettre des itérations rapides et récursives entre les étapes de conception, de production et de test, afin d’accélérer le déploiement de nouvelles générations de puces.

Deux grandes familles de composants sont visées :

des puces optimisées pour l’edge computing et l’inférence , destinées à équiper les robots humanoïdes Optimus et les Cybercab autonomes de Tesla ;

, destinées à équiper les robots humanoïdes Optimus et les Cybercab autonomes de Tesla ; des puces haute puissance, conçues pour faire fonctionner les futurs centres de données spatiaux de SpaceX.

Cette dernière mention confirme l’ambition de SpaceX de déployer, à terme, des capacités de calcul directement en orbite — un axe stratégique qui recoupe les réflexions déjà engagées par d’autres acteurs du secteur autour des data centers spatiaux.

Réindustrialisation américaine et enjeux géopolitiques

Le communiqué inscrit explicitement Terafab dans la dynamique de relocalisation de la fabrication avancée aux États-Unis. SpaceX rappelle que les puces sont devenues une infrastructure critique pour l’économie moderne — intelligence artificielle, satellites, communications sécurisées, industrie — et que la production mondiale de semi-conducteurs reste aujourd’hui très concentrée hors des frontières américaines.

Le choix du Texas n’est pas anodin. L’État accueille déjà plusieurs implantations majeures de SpaceX (Starbase, Bastrop, McGregor) et l’entreprise met en avant un bilan économique déjà conséquent : plus de 56 000 emplois directs et indirects, plus de 28 milliards de dollars d’impact économique estimé depuis 2024, et des centaines de millions de dollars de recettes fiscales indirectes générées sur la même période.

Un investissement initial de 16,8 milliards de dollars

La phase initiale du projet Terafab représente un investissement estimé à 16,8 milliards de dollars, financé conjointement par SpaceX et Tesla. Ce montant pourrait toutefois croître significativement lors des phases d’expansion ultérieures, le communiqué évoquant un investissement total « bien plus élevé » à terme.

Sur le plan de l’emploi, l’usine doit générer au minimum 3 000 postes, avec une volonté affichée de recruter localement : SpaceX indique que, sur ses autres sites texans, entre 60 % et 80 % des nouvelles embauches sont issues des communautés environnantes — une tendance que l’entreprise entend reproduire à Grimes County, notamment auprès des habitants du comté voisin de Brazos.

Des partenariats avec les établissements scolaires et les acteurs de la formation professionnelle locaux sont également annoncés, afin de créer des passerelles vers l’emploi technique et industriel de long terme.

Un site choisi pour ses atouts stratégiques

SpaceX met en avant plusieurs critères ayant motivé le choix de Grimes County : l’accès aux infrastructures, la disponibilité foncière et la proximité avec les grands marchés économiques texans. Le projet est présenté comme une opportunité majeure pour les métiers du bâtiment, de la construction, ainsi que pour les fournisseurs et sous-traitants locaux.

Des engagements environnementaux affichés

Consciente des enjeux liés à une installation industrielle de cette taille, SpaceX détaille plusieurs engagements environnementaux :

l’utilisation de l’eau du réservoir de Gibbons Creek pour les besoins industriels, plutôt que le recours aux nappes phréatiques locales ;

pour les besoins industriels, plutôt que le recours aux nappes phréatiques locales ; la construction d’installations de traitement des eaux usées sur site ;

; des efforts de réutilisation et de conservation de l’eau ;

; une conformité avec l’ensemble des réglementations environnementales et de contrôle de la pollution en vigueur ;

une gestion encadrée des matières dangereuses, produits chimiques et sous-produits industriels, avec l’ambition affichée de dépasser les standards réglementaires existants.

Une ambition qui dépasse le simple enjeu industriel

Au-delà des considérations économiques et environnementales, le ton du communiqué reflète l’ambition habituelle des entreprises d’Elon Musk : Terafab est présentée comme une étape dans une trajectoire de long terme où le leadership en matière spatiale, d’intelligence artificielle et de fabrication avancée dépendra de la capacité à produire des technologies critiques sur le sol domestique. SpaceX va jusqu’à évoquer, dans un registre résolument prospectif, une future compétition entre acteurs pour bâtir les plus grandes installations industrielles du système solaire — puis, à terme, de la galaxie.

Ce qu’il faut retenir

Élément Détail Localisation Grimes County, Texas Porteurs du projet SpaceX et Tesla Surface Plus de 100 millions de pieds carrés (~9,3 millions de m²) Investissement initial 16,8 milliards de dollars Emplois créés Au moins 3 000 postes Capacité de calcul visée Plus de 1 TW cumulé (SpaceX + Tesla) Applications Puces edge/inférence (Optimus, Cybercab) et puces haute puissance (data centers spatiaux) Approvisionnement en eau Réservoir de Gibbons Creek, hors nappes phréatiques locales

Ce projet illustre une tendance de fond chez les entreprises du groupe Musk : la volonté de maîtriser en interne les maillons critiques de la chaîne de valeur, du calcul embarqué dans les véhicules et les robots jusqu’aux infrastructures de traitement de données destinées à l’espace. Reste désormais à suivre le calendrier de construction et les prochaines étapes réglementaires et environnementales de ce chantier hors norme.