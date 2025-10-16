La bataille juridique autour de la rémunération d’Elon Musk chez Tesla touche à sa fin

Tesla est sur le point de clore un long chapitre juridique concernant le paquet de rémunération de 56 milliards de dollars attribué à Elon Musk. Alors que la Cour suprême du Delaware délibère actuellement sur la possibilité de rétablir le plan de compensation qui avait été annulé l’année précédente, les yeux du monde économique sont tournés vers cette décision cruciale.

Le contexte juridique et les enjeux du procès

L’affaire, entamée il y a des années, tourne autour d’un plan de compensation élaboré en 2018, conçu pour récompenser Musk avec des options d’achat d’actions liées à des objectifs de performances ambitieux, objectifs qu’il a depuis entièrement réalisés. Malgré l’approbation initiale par le conseil d’administration de Tesla, le plan a été invalidé par le tribunal de la Chancellerie du Delaware en janvier 2024. Ce dernier a jugé que le conseil manquait d’indépendance par rapport à Musk et avait échoué à fournir aux investisseurs des informations suffisantes avant l’approbation du plan.

Arguments des deux parties

Les avocats de Tesla, incluant Jeffrey Wall, plaident pour l’annulation de la décision de la cour de première instance. Ils soulignent que les actionnaires ont approuvé le plan à deux reprises, et que chaque vote était informé de manière inédite dans l’histoire du Delaware. « Réaffirmer cela résoudrait cette affaire », a déclaré Wall devant les juges.

De l’autre côté, Greg Varallo, représentant l’actionnaire Richard Tornetta, conteste cette position. Il affirme que le vote des actionnaires en 2024 était une tentative inappropriée de « réviser une conclusion judiciaire », en avertissant qu’une telle décision pourrait rendre les poursuites judiciaires corporatives « interminables ».

Planification stratégique de Tesla

Malgré l’absence de Musk à l’audience, le conseil d’administration de Tesla a déjà pris des mesures préventives. En août, des plans de contingence ont été approuvés, incluant une récompense de substitution d’une valeur approximative de 25 milliards de dollars, au cas où le plan de 2018 demeurait invalidé. De plus, un mois plus tard, une nouvelle proposition de package de compensation a été formulée pour Musk, pouvant valoir jusqu’à 1 billion de dollars. Cela reflète la confiance constante du conseil dans le leadership de Musk, alors que Tesla continue de se diversifier au-delà des véhicules électriques vers la robotique et la conduite autonome.

L’impact potentiel de la décision

La décision finale de la Cour suprême du Delaware ne signifiera pas seulement une conclusion à cette longue bataille juridique, mais pourrait également poser un précédent important pour les futures politiques de rémunération au sein des entreprises cotées en bourse. Alors que les enjeux financiers sont énormes, les répercussions pourraient influencer de manière significative l’approche à l’égard de la gouvernance d’entreprise et des relations avec les actionnaires à travers le pays.

Alors que les discussions se poursuivent, l’industrie attend avec impatience la décision définitive, qui pourrait encore redéfinir l’image de Tesla et de son charismatique dirigeant.