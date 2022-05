La côte d’Azur accélère sur la borne de recharge

Ce bout de littoral dans lequel vivent et viennent tant de Français voit de nombreux points de charge fleurir depuis quelques années déjà. En toute logique puisque le fait d’investir dans une voiture électrique est de plus en plus commun. Une fois qu’on possède une telle voiture, il faut bien évidemment être en capacité de la recharger.

Interparking : une entreprise engagée

C’est pourquoi Interparking, l’un des principaux exploitants de parkings en France et en Europe, poursuit son déploiement de bornes de recharge électrique sur la Côte d’Azur. La société de parking choisit de s’investir, une nouvelle fois, en faveur du développement durable et de l’électromobilité. In fine, c’est l’environnement qui est content !

C’est d’ailleurs tout à son honneur, sans oublier qu’il s’agit là d’un argument marketing de taille. Fin 2021, il a ainsi conclu un partenariat avec TotalEnergies pour le déploiement de bornes de recharge électrique dans ses parkings des Alpes Maritimes puis sur l’ensemble du pays. Un vrai coup de boost pour les français.

Pour ce début d’année 2022, le groupe vient d’annoncer l’installation de nouvelles bornes à Menton et à Nice. Son ambition : déployer 12 % de places électriques sur le territoire à l’horizon 2025. Un objectif qui va bien au-delà des 5 % imposés par la législation et qui illustre donc la volonté réelle de la société de parkings.

De nouvelles bornes de recharge électrique installées à Menton et Nice

Interparking assure la gestion de plus de 400 000 places de stationnement en France et en Europe. Alors que la mobilité électrique est en plein développement en zone urbaine, le groupe a souhaité offrir à ses usagers la possibilité de recharger leurs véhicules sur des places de parking dédiées. En effet, c’est lorsqu’on stationne sa voiture qu’on souhaite la recharger.

Il a choisi TotalEnergies pour l’accompagner en France dans l’installation et la gestion des bornes de recharge. Un partenaire évident au regard de son expertise de l’électromobilité et de son offre de services. Il faut également noter l’aspect positif des collaborations de ce type, qui pousse les deux entreprises vers le haut, en termes d’économie et de comportement.

Pour être plus exact sur la localisation, le déploiement des bornes a commencé dans les Alpes Maritimes avec le parking de Nice Nouvel’R, situé dans les parkings de l’Arénas et les parkings Hôtel de Ville, George V, Bastion et Vielle Ville – Sablettes à Menton. Et ce n’est qu’un début ! On a hâte de voir la Côte d’Azur s’électrifier plus intensément.

Des objectifs ambitieux pour la Côte d’Azur

Les objectifs sont nombreux. Il s’agit de mailler le territoire métropolitain, particulièrement dans le moyen et le haut pays afin d’offrir un service homogène sur tout le territoire et accessible au plus grand nombre, avec des bornes à recharge accélérée (22kva), mais aussi rapide, dont la puissance est supérieure à 50kva. Il est programmé aussi de renforcer le réseau sur la partie littorale du territoire.

La Métropole Nice située dans la région encourage le développement de la mobilité électrique sur son territoire. Dans le cadre de son programme de déploiement de bornes de recharge, elle vous propose de formuler une demande d’installation d’une borne de recharge en voirie lorsqu’il n’est pas possible d’en implanter une au parking de votre domicile.