Comment me connecter à Spotify en n’utilisant que mon identifiant Apple? [+TUTO]

Nouvelles fonctionnalités pour les fans de sons

La firme américaine grandit avec une cadence énorme et sur tous les niveaux.

Aujourd’hui c’est l’axe divertissement qui est en question, et plus exactement celui du streaming musical. Étant le seul et unique service de musique de la Tesla, notre tutoriel va vous permettre de vous identifier à votre compte Spotify seulement via votre Apple ID.

Qu’est ce que Spotify ?

Spotify est un service de musique numérique, de podcast et de streaming vidéo donnant accès à des millions de chansons et autres contenus d’artistes du monde entier.

Spotify est une nouvelle façon d’écouter de la musique, c’est sans doute le plus grand service de streaming musical du monde, donnant l’accès instantané à plus de 18 millions de pistes, à tout moment et n’importe où que vous soyez.

Spotify est disponible sur divers appareils, notamment les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les haut-parleurs, les téléviseurs et les voitures dont la Tesla.

Est ce que vous avez besoin d’abonnement Premium pour bénéficier des services Spotify?

La réponse est OUI! Afin de pouvoir utiliser l’intégration Built-in, vous devez souscrire à un abonnement Premium, ou mieux encore dans le cas où plusieurs personnes conduisent la même voiture, vous pouvez basculer vers un abonnement Familial.

Quels sont les modèles de la Tesla compatibles avec Spotify ?

Les modèles supportés sont les suivants :

Model 3

Model S

Model X

Avec les améliorations apportées au Model 3 un onglet Spotify a été ajouté pour vous permettre d’accéder facilement à vos playlists préférées.

Pour vous faciliter l’accès à Spotify , passer par l’identifiant Apple est tout à fait envisageable et pour ce faire vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Connectez-vous sur votre compte Spotify sur votre navigateur web . (Plusieurs méthodes sont disponibles notamment via votre compte Facebook)

sur votre . (Plusieurs méthodes sont disponibles notamment via votre compte Facebook) Cliquez sur l’icône dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez Compte .

. Cliquez sur “Définir le mot de passe de l’appareil“.

En suivant les instructions, un username et un mot de passe vous seront attribués. Il ne vous restera plus qu’à vous identifier afin d’accéder à vos hits préférés et de profiter pleinement de votre expérience.

Et si vous ne voulez pas souscrire à un compte Spotify ?

D’après les rumeurs et lors de sa dernière conférence “Battery DAY”, Tesla a confié qu’elle travaille aujourd’hui sur son propre service de streaming, la firme américaine fait son maximum pour répondre aux attentes de sa clientèle en améliorant et en innovant ses services.

En plus de sa propre plateforme musicale, il semblerait que Tesla enrichit son offre de streaming en optant pour Apple Music, une mise à jour qui va intéresser une grande catégorie d’utilisateurs.

Est-ce bientôt la fin du partenariat avec Spotify? Restez branchés pour en savoir davantage.

Nous espérons que ce tutoriel vous sera clair et utile, n’hésitez pas à profiter pleinement des fonctionnalités de votre voiture to “ENJOY THE EXPERIENCE“.

