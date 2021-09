Comment faire des économies en rechargeant son véhicule à domicile ?

L’année 2020, marquée par la COVID-19, a connu une envolée remarquable des ventes de voitures électriques, avec une hausse de 160 % sur la seule année 2020. Avec tant de propriétaires d’un véhicule 100% électrique, il nous a semblé essentiel de vous expliquer rapidement et simplement : comment faire des économies en rechargeant votre véhicule à domicile ?

En effet, il existe des bornes de recharge proposées au travail ou sur des lieux publics, mais le plus simple – et le moins cher, c’est souvent chez soi (home sweet home comme on dit) ! En fonction de la fréquence et du temps d’utilisation de votre voiture, vous aurez besoin de procéder à sa recharge de manière quotidienne. Nous vous proposons ici différentes solutions efficaces, pour tous les goûts et les besoins.

Allez, c’est parti !

Quelques données pour commencer

En 2020, Enedis a produit une enquête sur l’utilisation et la recharge des véhicules électriques par leurs propriétaires, et ses révélations méritent d’être soulignées.



Où s’effectue principalement la recharge ?

La recharge principale s’effectue très majoritairement à domicile ; ainsi, les recharges sur la voirie et au travail restent marginales : 88 % des répondants contre 70 % en 2019 n’utilisent jamais (ou à de rares occasions) les bornes de recharge publiques, soit une évolution de 18 % en un an. Dans le cas des maisons individuelles, le nombre reste stable. En revanche, en immeuble, il progresse.

Les possesseurs de véhicules 100% électriques rechargent moins souvent, mais plus longtemps (une heure de plus) qu’il y a un an.

Prise électrique ou borne de recharge ?

En maison individuelle, la recharge s’effectue à :

43 % sur une prise classique,

37 % sur une prise renforcée,

19 % sur une borne de recharge.

Concernant la prise électrique classique, dans 67 % des cas, cette prise existait avant son utilisation pour la recharge du véhicule (43 % en 2019). Pas de frais particuliers à ce niveau donc.

En maison comme en immeuble, l’usage de la prise classique existante reste l’usage majoritaire. Si l’enquête Enedis relève que “dans le cas des immeubles, l’usage de prises électriques depuis le logement présente des risques en termes de sécurité”, ce n’est malheureusement pas uniquement le cas dans les logements de type collectif !

Les trois solutions existantes pour recharger votre voiture électrique à domicile sont donc :

La recharge sur une prise domestique, qui est fortement déconseillée pour des questions de sécurité. Si elle est bien pratique pour recharger votre voiture le temps d’un dîner chez un ami, elle n’est pas recommandée pour un usage quotidien. Outre sa faible puissance, elle présente le risque de détériorer l’installation électrique de votre habitation.

NB : Elle n’est à utiliser que comme une solution d’appoint, en cas de ‘dépannage ultime’, sous surveillance du conducteur. L’utilisation d’une rallonge est à proscrire.

La recharge sur une prise renforcée de type Green’up est une alternative intéressante, peu coûteuse et sécurisée par rapport à une prise domestique. Enfin, la recharge sur une borne de recharge type wallbox est la solution la plus coûteuse, mais la plus fiable, sûre et modulable en fonction de votre usage.

Et au niveau des prix alors, qu’est-ce que ça donne ?

La prise renforcée coûte 350 € tout compris (boîtier + pose par un électricien), hors aides. Elle suffit pour recharger au quotidien un véhicule hybride rechargeable (VHR), dont l’autonomie dépasse rarement les 50 km. Elle convient aussi aux propriétaires de véhicules électriques roulant peu, qui souhaitent faire des économies.

Pour une borne de recharge, il faut compter un budget de 1 200 à 3 000 € tout compris (borne et pose par un électricien agréé), en fonction du travail à réaliser au niveau électrique et du niveau d’intelligence de la borne. La wallbox offre la possibilité de piloter la borne, et notamment de programmer la charge sur les heures creuses pour optimiser sa facture d’électricité.

La borne de 7,4 kW permet de récupérer 40 km d’autonomie par heure. En outre, elle répond à la majorité des besoins des propriétaires de voitures électriques (VE), car la plupart des VE ont une capacité maximum de 7 kW. Or, la majorité des habitations françaises sont alimentées en courant monophasé.

Le prix de l’installation dépend de l’installateur et de la complexité des travaux à effectuer, que ce soit en matière d’interface électrique (mise en place d’un tableau électrique, disjoncteur différentiel, passage de câbles, etc.) ou de génie civil (mise en place de tranchées, marquage et support au sol, etc.). Une étude de faisabilité est indispensable pour réaliser un devis précis.

Le pilotage de la recharge, parlons-en

La part de ceux qui disposent d’un dispositif de pilotage augmente et passe de 37 % à 40 %. En 2020, la recharge nocturne tend à diminuer de 3 points (39 %) au profit de la recharge en journée : celle-ci progresse de 2 points (de 8 à 10 %). La majorité des répondants est prête à décaler la recharge de leurs véhicules, pour éviter les pics de consommation.

Enfin, la principale motivation de ceux qui pilotent leur recharge est la réduction de la facture d’électricité grâce aux Heures Pleines / Heures Creuses. Il est effectivement essentiel de tenir compte de ce dispositif, si on veut éviter de payer plus cher, pour la même utilisation d’électricité. C’est la raison pour laquelle, si vous avez un budget suffisamment important, et que vous considérez l’achat d’une wallbox comme un investissement sur du long terme : n’hésitez plus et foncez !

Payer moins avec une borne directement chez vous

Comme nous l’évoquions précédemment, vous pouvez choisir d’opter pour une borne de recharge avec laquelle il est possible de recharger votre véhicule directement depuis chez vous. La recharge à domicile vous accorde la possibilité de choisir la meilleure offre d’électricité selon l’usage que vous faites de votre véhicule.

En effet, cette option vous évite les divers frais liés à la recharge sur les bornes publiques dont l’accès est parfois conditionné par la présentation d’un pass payant. Chaque voiture électrique est avant tout conçue pour être rechargée à domicile. La borne à domicile, très pratique, est donc un excellent atout, simple et efficace, pour faire des économies avec votre véhicule électrique.

Faire des économies grâce au Carport solaire

Pour réaliser d’importantes économies en matière de consommation de votre voiture électrique, l’autre solution idéale, c’est opter pour un Carport solaire. Ce dernier constitue un abri de panneaux photovoltaïques qui permet de faire des économies sur le long terme. En fonction de l’ensoleillement de votre région, vous pouvez l’employer pour recharger votre véhicule.

Ce dispositif offre deux avantages majeurs : d’abord, il assure une protection pour le garage à l’extérieur. Mais surtout, il procure une production d’électricité considérable pour votre autoconsommation, la revente totale ou de surplus et le stockage, virtuel ou sur batterie.

Cette solution est à considérer pour faire des économies avec votre véhicule électrique , être auto-indépendant, voire même gagner un peu d’argent à côté !