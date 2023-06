Nantes Métropole poursuit sa route vers les nouvelles mobilités

Pour faciliter les déplacements à Nantes, la Métropole a décidé de mettre en œuvre une stratégie plurielle, combinant l’investissement dans les infrastructures de mobilité et le développement de nouveaux services et outils.

Le premier outil est la plateforme téléphonique qui sera mise en place. Cette plateforme offrira un service de conseils personnalisés pour aider les usagers à optimiser leurs déplacements, et à privilégier des solutions de transport plus respectueuses de l’environnement.

En parallèle de ces services, Nantes Métropole investit également dans le développement des infrastructures de transport, avec notamment l’ouverture de nouvelles voies de covoiturage et l’arrivée de nouvelles rames de tramway.

Ces différentes initiatives visent donc à rendre la mobilité plus fluide, plus facile et plus écologique à Nantes, en offrant aux habitants une gamme d’alternatives au transport individuel en voiture.

En complément de cette plateforme, une application mobile sera également lancée à l’horizon 2025. Conçue pour être un véritable guichet unique de la mobilité, elle réunira toutes les informations relatives aux différentes options de transport disponibles sur la métropole. L’usager pourra y retrouver les horaires, les itinéraires, les tarifs, mais aussi des conseils pour optimiser son trajet.

6e édition du Prix international de l’UITP. Nantes Métropole et la Semitan récompensées pour leurs 22 e-Busways 100 % électriques !

Organisé tous les ans depuis 2011, c’est la première fois qu’un tel prix, dans cette catégorie, est décerné à une ville française. Les nantais ont de quoi être fiers.

Le prix UITP pour Nantes Métropole et la Semitan : qu’est-ce que c’est ?

L’UITP est une association internationale créée en 1885, ayant pour domaine d’activité l’organisation et la réglementation des transports publics mondiaux. Elle représente ainsi un réseau de plus de 1 900 sociétés membres réparties dans 100 pays. En outre, elle couvre tous les modes de transport public : métro, tramway, bus, chemins de fer régionaux et suburbains.

Convoité dans le domaine des transports publics, le prix UITP récompense les projets les plus ambitieux et les plus innovants de ces deux dernières années dans des villes et des régions du monde entier. Il couvre 8 catégories. Telles que le climat et la santé, le design, l’excellence opérationnelle et technologique, la stratégie de transport public et urbain, ou encore la diversité et l’inclusion.

C’est donc une fierté pour Nantes Métropole et la Semitan que de se démarquer grâce à ce prix. Des efforts dans l’électro-mobilité récompensés !

Nantes : un véhicule électrique qui se démarque !

Le e-Busway permet d’améliorer la performance de la ligne 4 (Porte de Vertou – Foch Cathédrale) et le confort des voyageurs. Cela se traduit par les caractéristiques suivantes :

Longueur : 24 mètres ;

24 mètres ; Capacité : 35 % de capacité en plus, soit 150 passagers par véhicule (40 de plus que les Busways de 18 mètres). Cette plus grande capacité permet ainsi d’augmenter le potentiel de la ligne, notamment en heures de pointe ;

35 % de capacité en plus, soit 150 passagers par véhicule (40 de plus que les Busways de 18 mètres). Cette plus grande capacité permet ainsi d’augmenter le potentiel de la ligne, notamment en heures de pointe ; Système de recharge électrique : les véhicules sont équipés de batteries et d’un bras télescopique. Ils se rechargent en quelques secondes à 2 stations « Gréneraie » et « Beaulieu » et 2 terminus « Foch-Cathédrale » et « Porte de Vertou », équipés de leurs totems de recharge. Les temps de recharge n’ont pas d’incidence sur les temps de trajet, ni sur l’exploitation de la ligne ;

les véhicules sont équipés de batteries et d’un bras télescopique. Ils se rechargent en quelques secondes à 2 stations « Gréneraie » et « Beaulieu » et 2 terminus « Foch-Cathédrale » et « Porte de Vertou », équipés de leurs totems de recharge. Les temps de recharge n’ont pas d’incidence sur les temps de trajet, ni sur l’exploitation de la ligne ; Design intérieur : l’intérieur des bus est donc axé sur la clarté, le confort, l’espace et l’information. On vous l’assure, c’est très appréciable de voyager dans un tel bus ;

l’intérieur des bus est donc axé sur la clarté, le confort, l’espace et l’information. On vous l’assure, c’est très appréciable de voyager dans un tel bus ; Équipements pour les usagers : plus modernes, ils sont équipés de grands écrans pour l’information en temps réel. Mais aussi de prises USB sur les sièges afin de permettre le rechargement des téléphones portables et d’un système de ventilation performant pour un meilleur confort par tous les temps ! L’avez-vous testé ?

Les e-Busways, une fierté pour le territoire nantais

Pour Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole, « depuis la réintroduction du tramway dans les années 80, la Ville de Nantes et Nantes Métropole ont toujours cherché à innover et à être en avance pour proposer une offre complète et de qualité aux usagers, en matière de transport en commun. Le prix décerné par l’UITP est une fierté pour notre territoire. Il vient saluer le travail commun de Nantes Métropole et de la Semitan pour répondre aux enjeux de capacité, de confort et de performance offerts par les e-Busways qui ont permis de s’inscrire dans une logique de mobilité durable et solidaire, dans le respect des engagements liés à la Feuille de route Transition énergétique ».