On parle beaucoup des voitures Tesla. On parle moins de ce que Tesla construit pour le réseau électrique français. En ce moment, à Cernay-lès-Reims, dans la Marne, 140 unités Megapack sont en cours de connexion au réseau national. Quand ce site sera pleinement opérationnel, il deviendra la plus grande installation de stockage d’énergie par batterie de France — et l’une des plus importantes d’Europe. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce que le projet de Cernay-lès-Reims ?

TagEnergy, en partenariat avec Tesla, a officiellement lancé la construction du plus grand système de stockage d’énergie par batterie de France à Cernay-lès-Reims, dans le département de la Marne.

Le projet était en préparation depuis 2022 — deux ans de négociations avec les propriétaires locaux et la Communauté Urbaine du Grand Reims. Les fouilles archéologiques préalables aux travaux ont démarré dès avril 2024, avant le début de la construction en janvier 2025.

En mars 2026, le compte X de Tesla Megapack a annoncé que le site allait être « bientôt en ligne » — signalant que la phase de connexion au réseau est en cours de finalisation.

Tesla assure l’intégralité de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction du projet (EPC — Engineering, Procurement and Construction). Une fois opérationnel, la plateforme Autobidder prend en charge la gestion quotidienne des opérations.

240 MW / 480 MWh : ce que ces chiffres signifient concrètement

Ces deux chiffres correspondent à deux réalités différentes qu’il faut distinguer.

240 MW : c’est la puissance. La vitesse à laquelle la batterie peut injecter ou absorber de l’électricité sur le réseau. 240 mégawatts, c’est l’équivalent de la consommation instantanée d’environ 240 000 foyers. Quand le réseau a besoin d’électricité en urgence, la batterie peut répondre en quelques millisecondes.

480 MWh : c’est la capacité de stockage. La quantité totale d’énergie que le site peut contenir. Le rapport puissance/capacité — ici 1:2 — donne une autonomie de 2 heures à pleine puissance.

Ce que ça représente à l’échelle nationale

L’installation peut stocker 480 MWh, soit près de cinq fois plus que le plus grand système de batteries opérationnel en France jusqu’à ce projet.

Une fois complété, le système sera capable de couvrir 20 % des besoins en électricité résidentielle du département de la Marne, qui compte environ 565 000 habitants.

La connexion au réseau national

Le projet inclut une connexion en 225 kV au réseau national géré par RTE (Réseau de Transport d’Électricité), ce qui lui permet d’intervenir directement sur le réseau de transport haute tension. Ce niveau de tension est celui des grandes lignes électriques inter-régionales — pas des lignes de distribution locales. C’est ce qui permet au site de peser sur l’équilibre du réseau à l’échelle nationale.

140 unités Megapack ont été commandées pour équiper le site de Cernay-lès-Reims. Chaque Megapack est une unité autonome préfabriquée en usine, livrée prête à être connectée. Pas de montage complexe sur site — c’est l’un des avantages de la technologie Tesla.

Qu’est-ce qu’un Megapack ?

Un Megapack est une unité de stockage d’énergie industrielle développée par Tesla. Chaque unité contient des cellules lithium-ion, un système de gestion de batterie (BMS), un onduleur intégré et un système de refroidissement thermique. Elle est conçue pour fonctionner 24h/24 pendant 20 ans avec une maintenance minimale.

À Cernay-lès-Reims, les 140 unités sont disposées en rangées sur le terrain de l’ancienne centrale thermique, connectées en parallèle pour atteindre la puissance totale de 240 MW.

Réactivité quasi instantanée

Le système répond en millisecondes aux variations de fréquence du réseau et fournit un soutien en tension. Il peut également stocker l’excédent d’énergie renouvelable qui serait autrement perdu.

Pour comparaison, une centrale à gaz à cycle simple met 5 à 10 minutes à démarrer. Une centrale à cycle combiné, 20 à 30 minutes. La batterie de Cernay répond en moins d’une seconde. C’est cette réactivité qui justifie son rôle dans les mécanismes de réserve du réseau français.

Autobidder : le logiciel qui rend tout ça rentable

Une grande batterie qui se contente de stocker et de déstoper de l’énergie au hasard n’est pas rentable. Ce qui rend le projet de Cernay économiquement viable, c’est Autobidder — la plateforme logicielle de Tesla dédiée aux actifs de stockage industriels.

Autobidder prend en charge les opérations quotidiennes dès que le site est en ligne. Il soumet automatiquement des offres sur les marchés de l’énergie, en chargeant la batterie quand les prix baissent et en déchargeant quand la demande monte. Ce pilotage intelligent transforme la batterie en actif générateur de revenus tout en maintenant l’équilibre du réseau.

Les marchés sur lesquels Autobidder intervient

Le projet est positionné pour bénéficier du marché français de la réserve secondaire (aFRR — Frequency Restoration Reserve), qui crée des opportunités de revenus supplémentaires pour les solutions de stockage flexible.

Le marché spot : achat d’électricité quand le prix est négatif ou très bas (surproduction solaire/éolienne), revente quand le prix monte (soir, froid, faible production renouvelable).

Les services système : fourniture de réserve primaire (FCR) et secondaire (aFRR) à RTE. Ce sont des services rémunérés par le gestionnaire de réseau pour maintenir la fréquence à 50 Hz.

Le mécanisme de capacité : rémunération pour la disponibilité pendant les périodes de tension sur le réseau.

Autobidder optimise ces arbitrages en temps réel, en tenant compte des prévisions météo (production solaire/éolienne), des prix de marché spot et forward, et de l’état de charge de la batterie.

TagEnergy : qui est le partenaire de Tesla sur ce projet ?

TagEnergy est une société d’énergie renouvelable dont le siège est à Lisbonne. Elle développe et gère le projet de Cernay-lès-Reims.

TagEnergy est loin d’être un acteur inconnu dans le secteur. Juste avant d’annoncer le projet français, la société venait de connecter la première phase du plus grand parc éolien de l’hémisphère sud en Australie, ainsi que la plus grande batterie connectée au réseau de transport au Royaume-Uni.

Le projet de Cernay est donc leur troisième grand projet en simultané, sur trois continents différents.

Le financement : un consortium bancaire européen

Le financement du projet provient d’un consortium bancaire incluant la banque néerlandaise ABN AMRO, l’allemande NORD/LB, et la Caisse d’Épargne CEPAC, banque coopérative française. La Société Générale complète ce tour de table.

Le budget total du projet est de 250 millions d’euros. C’est l’un des plus grands investissements privés dans l’infrastructure énergétique française de ces dernières années.

L’ancienne centrale thermique reconvertie

L’emplacement choisi pour ce projet n’est pas anodin. Le site accueillait autrefois une centrale thermique alimentée au charbon, au gaz et au pétrole, active de 1954 à 1986. Sa transformation en installation de stockage d’énergie propre est le symbole le plus concret de la transition énergétique française.

Un terrain industriel déjà raccordé au réseau haute tension, avec une emprise suffisante pour 140 Megapacks, et une histoire énergétique locale — c’est exactement le profil idéal pour ce type de projet. Pas besoin de créer de nouvelles lignes, pas de résistance locale à l’implantation industrielle sur un terrain vierge.

La conversion de ce site évite plusieurs centaines de milliers de tonnes de CO₂ comparé à un maintien d’une capacité de pointe fossile équivalente.

Pourquoi ce projet arrive maintenant

La France a un problème structurel avec son réseau électrique : elle produit de plus en plus d’énergie renouvelable intermittente (solaire, éolien), mais manque de capacités de stockage pour absorber les pics de production et les restituer lors des pics de consommation.

Le développement rapide des énergies renouvelables s’accompagne d’un défi bien connu : leur production dépend fortement des conditions météorologiques. Les solutions de stockage deviennent indispensables pour limiter les pertes d’électricité et garantir la stabilité du réseau.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan Pluriannuel de l’Énergie (PPE) de la France, qui prévoit une multiplication par 2,5 de la capacité éolienne et par 4 de la capacité solaire d’ici 2035.

Les installations de Cernay-lès-Reims et du site de Cheviré à Nantes (100 MW / 200 MWh) représentent à elles seules près de 20 % de la capacité de stockage visée par le PPE pour 2035. Autrement dit : deux projets couvrent un cinquième de l’objectif national d’une décennie.

Pourquoi Tesla plutôt qu’un autre fournisseur ?

La Megafactory de Tesla, l’usine dédiée à la production de Megapacks, atteint aujourd’hui une capacité de livraison de 40 GWh par an. Aucun concurrent ne peut proposer une telle capacité de production à ce niveau de maturité technologique. Le fait que Tesla assure l’EPC complet (ingénierie, approvisionnement, construction) simplifie considérablement la gestion de projet pour TagEnergy — un seul interlocuteur, une seule responsabilité.

Ce que ça change pour les Français

Pour les habitants de la Marne directement

Le système sera capable de couvrir 20 % des besoins en électricité résidentielle du département de la Marne, qui compte environ 565 000 habitants. En pratique, cela signifie que lors des pics de consommation hivernaux — le soir entre 18h et 20h, quand tout le monde rentre chez soi et allume le chauffage — le réseau local sera moins dépendant des imports d’autres régions ou de l’activation de centrales de pointe coûteuses.

Pour la facture d’électricité des Français

L’impact est indirect mais réel. Les périodes de tension sur le réseau (très froid, peu de vent, peu de soleil) sont celles où les prix de gros de l’électricité s’envolent — et se répercutent sur les factures via les tarifs réglementés et les offres de marché. La capacité de réponse rapide aux pics de demande contribue à des prix de l’énergie plus stables pour les consommateurs.

Pour la transition énergétique nationale

Chaque gigawattheure de stockage déployé permet à la France d’intégrer davantage d’énergie renouvelable sans risquer de déstabiliser le réseau. Sans stockage, les gestionnaires de réseau sont parfois contraints de « couper » de la production renouvelable excédentaire — un gaspillage qui se traduit par une perte de revenus pour les producteurs et un coût pour la collectivité.

Avec 480 MWh à Cernay et 200 MWh à Cheviré (Nantes), la France dispose de 680 MWh de stockage en réseau de transmission en quelques mois — une capacité que le pays avait mis des décennies à construire en hydraulique.

FAQ

Quand le site de Cernay-lès-Reims sera-t-il pleinement opérationnel ? Tesla Megapack a annoncé début mars 2026 que le site serait « bientôt en ligne ». La connexion au réseau RTE était initialement prévue pour fin 2025. La mise en service commerciale complète est imminente.

Est-ce vraiment la plus grande batterie de France ? Oui. Avec 480 MWh, sa capacité de stockage est près de cinq fois supérieure à celle du plus grand système de batteries opérationnel en France avant ce projet.

Pourquoi des batteries lithium-ion et pas une autre technologie ? Les batteries lithium-ion sont aujourd’hui la technologie de stockage stationnaire la plus mature, la plus déployée et la plus compétitive en coût pour des durées de 1 à 4 heures. D’autres technologies (sodium-soufre, flow batteries, hydrogène) sont en développement mais pas encore compétitives à cette échelle.

Autobidder peut-il faire des erreurs dans ses décisions d’arbitrage ? Autobidder prend des décisions basées sur des modèles de prévision. Comme tout système prédictif, il peut se tromper si les conditions de marché s’écartent significativement des prévisions. Tesla a itéré la plateforme sur des dizaines d’installations dans le monde depuis 2019 — elle bénéficie d’un historique de données considérable.

Ce projet crée-t-il des emplois locaux ? La phase de construction (achevée) a mobilisé des équipes d’installation. La phase d’exploitation nécessite une équipe de maintenance réduite — les Megapacks sont conçus pour fonctionner avec peu d’interventions humaines, Autobidder gérant les opérations de manière autonome.

Tesla prévoit-il d’autres projets Megapack en France ? TagEnergy a indiqué que le projet de Cernay-lès-Reims marque le début d’un plan d’expansion en France, avec une accélération des activités solaires et de stockage. D’autres sites français sont en cours de développement, mais aucune annonce officielle n’a été faite à ce stade.