Ontario : Mise en service du parc de batteries Sanjgon, un projet de 90 millions de dollars propulsé par Tesla

Le paysage énergétique de l’Ontario franchit une étape historique avec la mise en service officielle du système de stockage d’énergie par batterie (BESS) Sanjgon. Ce projet de 90 millions de dollars, fruit d’un partenariat entre le producteur d’énergie renouvelable Boralex et la Première Nation de Walpole Island, est désormais opérationnel pour stabiliser le réseau provincial.

Une prouesse technologique signée Tesla

Située dans la municipalité de Lakeshore, l’installation repose sur la technologie de pointe de Tesla. Le site utilise 89 unités Tesla Megapack 2XL, des systèmes de batteries lithium-ion à l’échelle utilitaire reconnus pour leur fiabilité et leur rapidité de déploiement.

Les caractéristiques techniques du projet sont impressionnantes :

Capacité installée : 80 MW / 320 MWh.

80 MW / 320 MWh. Autonomie : Capable de fournir une puissance maximale continue au réseau pendant quatre heures .

Capable de fournir une puissance maximale continue au réseau pendant . Rôle clé : Soutenir le cadre d’adéquation des ressources de l’Ontario en stockant l’énergie pendant les périodes de faible demande pour la redistribuer lors des pics de consommation.

Un modèle de réconciliation économique

Au-delà de l’aspect technique, le projet Sanjgon (anciennement connu sous le nom de Tilbury Battery Storage) se distingue par son ancrage communautaire. Le nom « Sanjgon », issu de la langue Nishnaabemwin, évoque les pratiques traditionnelles de stockage utilisées par les familles de la Nation.

« L’installation de stockage d’énergie par batterie Sanjgon marque une étape significative vers un avenir énergétique plus propre et plus fiable », a déclaré Leela Thomas, chef de la Première Nation de Walpole Island. « Notre communauté valorise ce partenariat avec Boralex, travaillant ensemble pour faire progresser des solutions durables qui profiteront à nos générations futures. »

Un pilier pour la stabilité du réseau ontarien

Le projet a été sélectionné par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE/IESO) dans le cadre d’un appel d’offres accéléré visant à répondre aux besoins croissants de la province en électricité. En remplaçant potentiellement le besoin de centrales de pointe au gaz plus polluantes, le système Sanjgon participe activement à la décarbonation de l’Ontario.

Avec cette mise en service, Boralex confirme sa position de leader du stockage d’énergie au Canada. L’entreprise prévoit d’atteindre prochainement une capacité totale de 380 MW dans le pays avec l’ouverture imminente du parc de Hagersville.

