La première station Supercharger V4 ouvrira ses portes en Arizona !

Les Superchargeurs ont toujours représenté une valeur ajoutée considérable pour les clients de Tesla, que la firme a mis à leur disposition sous la forme de stations Superchargeurs. La société américaine s’est efforcée au fil du temps non seulement d’augmenter la disponibilité de ses points de charge, mais aussi de rendre possible un nombre croissant de recharges rapides. Ces efforts ont été rendus possibles grâce à l’engagement de Tesla en matière de responsabilité environnementale. Avec le Supercharger V4, l’entreprise voit encore plus grand.

Présentation du dispositif

Il semble donc que la première station Supercharger V4, dont l’arrivée fait l’objet de rumeurs et de discussions depuis un certain temps, soit sur le point de prendre forme. Selon les diverses sources, le développement aurait lieu dans le comté de Yuma, situé dans l’État de l’Arizona. La zone choisie accueillera le prochain emplacement d’un Supercharger V4, comme en témoignent des photos partagées sur Twitter par un fidèle de Tesla et qui montrent un chantier de construction.

Visuel du nouveau Superchargeur v4 (source : mobile.twitter.com)

Il s’agira d’un grand emplacement avec 40 places de stationnement, deux panneaux solaires tous les 4 500 pieds carrés de taille, et un Megapack. L’emplacement choisi est un ancien terrain vague, près du Dateland Travel Center, le long de l’Interstate 8.

Les panneaux solaires seront bien mis à profit à Yuma, en Arizona. En effet, la ville ne reçoit que 3,5 pouces de pluie par an, et bénéficie d’un soleil très présent tous les jours de l’année. Ces deux facteurs font de Yuma l’endroit idéal pour l’implantation de panneaux solaires.

En outre, le Megapack Tesla, qui sera installé sur le site, utilisera la lumière du soleil pour stocker des quantités considérables de l’énergie nouvellement produite. Selon les informations qui figurent sur le site Web de Tesla, chaque unité Megapack individuelle a la capacité de stocker plus de 3 MWh d’énergie. Cette quantité d’énergie est suffisante pour fournir de l’électricité à une moyenne de 3 600 foyers pendant une heure.

Nouvelle génération

Ce n’est qu’en 2019 que le Supercharger V3, la version du Supercharger actuellement utilisée, est sortie. Sa puissance est de 250 kW. Il semble admis de prévoir que le nouveau Supercharger aura une puissance de charge supérieure d’au moins 300 kW à celle de son prédécesseur. Le nouveau Supercharger sera donc nettement plus puissant que son prédécesseur, offrant des perspectives nouvelles au réseau, notamment concernant l’arrivée des Tesla Semi.

Malgré le fait que la puissance du Supercharger V4 sera augmentée, l’architecture du moteur ne sera pas du tout modifiée. Les dessins montrent qu’il aura la même forme de base qu’aujourd’hui, la seule différence étant que la buse sera située à l’extérieur du dispositif, par opposition à l’intérieur creux où elle se trouve actuellement. C’est le seul changement qui sera apporté au design de l’appareil.