Voiture électrique et chaleur : conseils pour préserver la batterie

Les batteries sont des organes essentielles de votre voiture électrique. La température est le facteur le plus important de la détérioration des batteries utilisées dans les voitures électriques. Dans un deuxième temps, le niveau de charge de la batterie et l’exposition à des températures sévères a également un impact important sur la durée de vie de la batterie. Arrêtons-nous un peu plus sur ce dernier facteur.

L’impact de la température sur la durée de vie de la batterie

Lorsque la température descend trop bas, les performances d’un véhicule ont tendance à descendre également. La batterie est la principale source d’inquiétude en ce qui concerne les voitures, électriques notamment.

Une étude de l’American Automobile Association, effectuée sur cinq modèles différents, a mis en évidence que, lorsque la température était de – 6 °C, et que le chauffage était allumé, l’autonomie des voitures était réduite de 41 % en moyenne. Les batteries « engourdies » par le froid, mises à mal par la demande d’énergie exigée par le chauffage, sont pointées du doigt.

Réduire au minimum l’exposition à la chaleur

Le risque survient lorsque le véhicule est laissé débranché et soumis à des températures extrêmement élevées. En installant un système automatisé de gestion de la température dans votre véhicule électrique, vous éviterez de vider inutilement vos batteries pour maintenir une température optimale du bloc batterie et ainsi maximiser les performances.

De plus, vous devez vous assurer qu’une plage de température stable est maintenue lorsque le véhicule est en fonctionnement, quelle que soit la manière.

Minimiser les batteries à 100% d’état de charge

Les véhicules électriques sont déjà équipés d’un système de gestion de la batterie, qui empêche les batteries d’être chargées et déchargées lorsqu’elles sont dans un état de charge extrêmement élevé ou faible. Maintenir une charge complète de la batterie, de zéro à cent pour cent, est un autre moyen d’augmenter les performances et la longévité de la batterie de votre voiture.

Même si une charge complète vous permettra d’utiliser l’appareil le plus longtemps possible, ce n’est jamais une bonne idée de le faire dans le but d’augmenter la longévité globale de la batterie.

Évitez d’utiliser la charge rapide

L’utilisation d’un système de charge rapide est très pratique si vos batteries sont sur le point d’atteindre 5%. Cependant, comme ce système tire une grande quantité de courant des batteries en un temps très court, il les met à rude épreuve et les décharge plus rapidement.

Par rapport à huit ans d’utilisation de la charge rapide, huit ans d’utilisation de la charge normale vous donneront dix pour cent d’autonomie en plus. Et ce, malgré le fait que sa dégradation soit difficile à discerner.

Contrôler l’état de charge optimal de la batterie pendant une longue immobilisation

La durée de vie de la batterie des véhicules électriques sera réduite si le véhicule est garé avec une batterie pleine ou vide. Investissez dans un chargeur temporisé et laissez votre véhicule électrique branché si vous ne prévoyez pas de l’utiliser beaucoup ou si vous avez prévu un long voyage.

Si vous laissez votre voiture chargée au maximum alors qu’elle est garée à un endroit pendant une période prolongée, il sera difficile pour la batterie de maintenir son niveau de charge actuel pendant votre absence. Une tactique consiste à configurer le chargeur de manière à ce qu’il maintienne la charge juste au-dessus du seuil bas, plutôt que de le remplir à sa capacité maximale, avec un niveau de charge moyen qui se situe entre 25 et 75 %.