La Renault 5 E-Tech Electric : Le succès Néo-Rétro à la Française

La Renault 5 E-Tech Electric est sans conteste l’un des lancements automobiles les plus marquants de l’actualité récente. Réinterprétation moderne et 100% électrique de l’icône des années 70, elle est en train de devenir un véritable phénomène sur le marché, notamment en France et en Europe.

Voici un tour d’horizon des points clés de l’actualité concernant cette citadine très attendue :

🏭 Un Démarrage Industriel en Fanfare

L’actualité la plus chaude concerne le succès industriel de la R5 électrique :

Cap des 100 000 exemplaires franchi : Moins de 15 mois après le début de sa production (dont les commandes ont été ouvertes en mai 2024), la Renault 5 E-Tech a dépassé la barre des 100 000 exemplaires produits à l’usine de Douai, dans le Nord de la France (un site appartenant à l’entité Ampere de Renault).

🔋 Caractéristiques Techniques et Prix (Actuel)

La citadine électrique est proposée avec différentes configurations, toutes basées sur la nouvelle plateforme électrique AmpR Small de Renault :

Caractéristique Autonomie Urbaine (40 kWh) Autonomie Confort (52 kWh) Autonomie WLTP Jusqu’à 312 km Jusqu’à 410 km Puissance Moteur 70 kW (95 ch) ou 90 kW (120 ch) 110 kW (150 ch) Prix de départ (Five 95 ch) À partir de 24 990 € (hors bonus/prime) – Prix de départ (Techno 150 ch) – À partir de 33 490 € (hors bonus/prime) Charge Rapide DC Jusqu’à 80 kW (120 ch) Jusqu’à 100 kW (150 ch) Temps de charge (15 à 80%) Environ 30 minutes (avec charge rapide DC) Environ 30 minutes

À noter : La R5 est équipée d’un chargeur bidirectionnel compatible V2L (Vehicle-to-Load, pour alimenter des appareils externes) et V2G (Vehicle-to-Grid, pour renvoyer l’énergie au réseau), ce qui est un atout technologique majeur.

🛣️ Les Retours des Essais et Propriétaires

Les essais et les premiers avis des propriétaires mettent en lumière plusieurs points forts :

Design et Charme : Le look néo-rétro, inspiré de l’originale des années 70 et de la R5 Turbo, est unanime et considéré comme une réussite par la presse et les clients. Les détails comme l’indicateur de charge sur le capot (à la place de la prise d’air) sont très appréciés.

Le look néo-rétro, inspiré de l’originale des années 70 et de la R5 Turbo, est unanime et considéré comme une par la presse et les clients. Les détails comme l’indicateur de charge sur le capot (à la place de la prise d’air) sont très appréciés. Comportement Routier : Le châssis de l’AmpR Small offre un comportement routier dynamique et précis , se rapprochant d’une voiture de catégorie supérieure. Elle est jugée agile et amusante à conduire.

Le châssis de l’AmpR Small offre un comportement routier , se rapprochant d’une voiture de catégorie supérieure. Elle est jugée agile et amusante à conduire. Intérieur et Technologie : L’intérieur propose un système multimédia OpenR link avec un avatar vocal nommé « Reno ». Malgré la présence de plastiques rigides par endroits, les sièges « Tulipe » et la finition générale sont souvent loués.

L’intérieur propose un système multimédia avec un avatar vocal nommé « Reno ». Malgré la présence de plastiques rigides par endroits, les sièges « Tulipe » et la finition générale sont souvent loués. Habitabilité : L’un des seuls bémols concerne l’habitabilité arrière et le volume de coffre, jugés corrects mais légèrement en retrait par rapport à certaines concurrentes polyvalentes plus longues.

🔜 Perspectives Futures

Renault continue d’améliorer sa nouvelle pépite :

Évolution des finitions : Le catalogue s’enrichit déjà avec cinq niveaux de finition, dont la série spéciale haut de gamme Roland-Garros .

Le catalogue s’enrichit déjà avec cinq niveaux de finition, dont la série spéciale haut de gamme . Nouvelles fonctionnalités : Une évolution est prévue début 2026 avec l’arrivée de la fonction « One Pedal » (conduite à une seule pédale pour la décélération et le freinage).

Une évolution est prévue début 2026 avec l’arrivée de la fonction (conduite à une seule pédale pour la décélération et le freinage). Baisse des prix potentielle : L’adoption future de batteries de type LFP (Lithium Fer Phosphate) pour les versions d’entrée de gamme est envisagée, ce qui pourrait permettre une baisse des prix sur le long terme.

En conclusion, la Renault 5 E-Tech Electric est un succès commercial et industriel retentissant, validant le pari du constructeur français sur le segment des citadines électriques à forte personnalité. Son lancement est un moteur pour l’écosystème industriel local de Renault en France.