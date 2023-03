Paris Blockchain Week: « Talent Fair et Investor day »

C’est ce lundi que s’est ouverte la Paris Blockchain Week. Après un détour au carroussel du louvre où doit se tenir l’essentiel de cet événement, nous avons pu remarquer une organisation d’ampleur au travail. Un détour, puisque c’est au Westin Paris que s’est tenu la première journée de cet événement et nous pouvons vous rendre compte de l’attraction qui règne dans les allées de cet événement qui rassemble un écosystème diversifié: Crypto, Start-up et éducation. Suivez-nous pour ce rapide compte-rendu du day 1.

« Tout l’écosystème est là! »

La journée était axée sur le talent, avec un salon de l’emploi pour les chercheurs d’emploi, une compétition de start-ups et une journée dédiée aux investisseurs. L’enthousiasme et l’innovation autour de la blockchain et du Web3 étaient palpables dans ces trois thèmes.

Le salon de l’emploi a attiré de nombreux participants, permettant aux entreprises et marques de premier plan de rencontrer des professionnels passionnés par le Web3 et les autres technologies de pointe. Les entreprises leaders du secteur ont ainsi pu se connecter avec des talents spécialisés en blockchain. Un programme soigneusement élaboré a offert aux participants un contenu informatif et inspirant.

Voici une liste de certaines des sociétés qui ont participé au salon de l’emploi lors de la Paris Blockchain Week :

Cocone AWS (Amazon Web Services) Ripple Nasdaq SNOF Réseau Sandbox École Polytechnique NumSpot School of Technology & Business

La journée des investisseurs, deuxième volet de cette première journée, a été marquée par une compétition de start-ups parrainée par Google Cloud. La compétition Start in Block a mis en lumière des projets Web3 innovants et prometteurs, représentant plus de 45 pays et 30 segments du Web3. Un panel d’investisseurs renommés a évalué les présentations de 10 start-ups pré-sélectionnées sur la scène principale. Les trois gagnants, Bubblemaps, Staex et Xverse App, présenteront leurs idées lors du sommet le 23 mars à 16h50.

La Paris Blockchain Week a débuté par un brunch pour les investisseurs, ainsi que des discussions et des tables rondes avec des leaders du secteur tels que bpifinance, Pretiosum Ventures, Draper Associates, Blackpool, BlackTower Capital, Blockwall, BitDao et The Block. Les sujets abordés lors de la journée des investisseurs incluaient comment présenter les projets aux LPs, le futur du Web3 et le dilemme entre tokens et actions dans les investissements Web3.

Dominic Briggs, associé directeur de Blockwall, se réjouit de la collaboration avec Start in Block, qui offre un large éventail de projets Web 3.0 répondant à leurs critères. Quant à Meir (Iri) Zohar, fondateur et PDG de Bring, il souligne l’excellente organisation de l’événement et l’énergie dégagée par les participants, qui ont montré un grand intérêt pour leur produit LOCK-TO-PAY.

Galerie Photo de cette première journée à la Paris Blockchain Week (PBW)