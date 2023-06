Salon du Bourget 2023 : Lancement révolutionnaire du DHC-6 Twin Otter Classic 300-G par De Havilland Canada

Au Salon International de l’Air de Paris, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) a fait sensation avec l’annonce du lancement du DHC-6 Twin Otter® Classic 300-G™, accompagnée d’accords d’achat et de lettres d’intention pour un total de 45 appareils.

Les promesses d’un avion de nouvelle génération

Depuis plus d’un demi-siècle, le DHC-6 Twin Otter est reconnu comme l’appareil le plus fiable et polyvalent de sa catégorie. En profitant de la technologie Pratt & Whitney, le Classic 300-G, plus léger, promet une augmentation de la capacité de charge utile et une réduction des coûts d’exploitation.

La collaboration De Havilland Canada – Garmin

Cette nouvelle collaboration avec Garmin est très prometteuse. L’introduction du G1000 NXi signifie une connectivité sans fil dans le cockpit, une meilleure conscience situationnelle, une capacité d’approche visuelle et un pilote automatique GFC™ 700 entièrement intégré avec protection d’enveloppe pour le Classic 300-G.

Impacts économiques du lancement du DHC-6 Twin Otter Classic 300-G

Alors que De Havilland Canada continue d’élargir son empreinte dans l’aérospatiale canadienne, le lancement du DHC-6 Twin Otter Classic 300-G stimulera l’économie locale en créant entre 80 et 91 emplois de production permanents à Calgary, en Alberta et à Victoria, en Colombie-Britannique.

L’avenir de l’aviation et la question de la durabilité

En dépit de ces avancées technologiques remarquables, des questions subsistent concernant l’adaptation de l’industrie aéronautique aux défis environnementaux actuels. Bien que le DHC-6 Twin Otter Classic 300-G promette une réduction des coûts d’exploitation, ses améliorations en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de carbone restent à déterminer. L’avenir de l’aviation dépendra en grande partie de l’engagement de l’industrie à rendre les voyages aériens plus durables.

Conclusion et perspectives

C’est dans cette optique que le Salon International de l’Air de Paris 2023 se poursuit, offrant un aperçu du futur de l’aviation alors que les leaders de l’industrie cherchent à combiner l’innovation technologique avec la durabilité environnementale.