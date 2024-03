Après le succès retentissant de produits dérivés comme la célèbre « CyberWhistle » (Sifflet Tesla) et les emblématiques « Short Shorts », Tesla frappe fort avec une nouveauté qui promet de marquer les esprits : le CyberHammer. Limité à 800 pièces dans le monde et valorisé à 35,000 crédits Tesla, cet objet de collection arbore une gravure laser de la signature de Franz von Holzhausen, Chief Designer chez Tesla, créant ainsi un nouveau symbole de luxe et d’exclusivité.

Earned. Not given.



CyberHammer now available as referral award 📐🔨 pic.twitter.com/uhyPJIYCTw — Tesla North America (@tesla_na) March 21, 2024

Le CyberHammer de Tesla n’est pas seulement un outil, c’est une œuvre d’art. Sa conception rappelle le design audacieux et avant-gardiste du Cybertruck, et s’inscrit parfaitement dans la lignée des objets de collection proposés par Tesla, qui ont toujours été bien plus que de simples produits dérivés. Ils sont le reflet de l’esprit Tesla : audacieux, disruptif et résolument tourné vers l’avenir.

La stratégie de Tesla, qui consiste à lancer des produits dérivés en édition limitée, crée une véritable frénésie chez les consommateurs et les collectionneurs. Les « Short Shorts » avaient déjà provoqué un buzz considérable, non seulement pour leur aspect humoristique et leur référence à un célèbre tweet d’Elon Musk, mais aussi pour leur rareté. De même, la « CyberWhistle » s’est vendue rapidement, montrant que le marché pour les objets de collection Tesla est non seulement vibrant, mais aussi très réactif.

Le CyberHammer, rappelant la robustesse inébranlable du Cybertruck dont la résistance avait été mise à l’épreuve lors d’une présentation désormais légendaire, est bien plus qu’un simple objet de collection. Avec sa signature distinctive, il incarne la résilience et l’audace qui sont au cœur de l’identité de Tesla. Cet outil, tout comme le Cybertruck lors de son dévoilement, symbolise un mouvement audacieux qui transcende les conventions de la mobilité électrique pour embrasser une vision du futur riche en innovations.

Conclusion

En résumé, le CyberHammer de Tesla se positionne comme une nouvelle icône de la culture Tesla. Il rejoint le panthéon des produits de collection Tesla qui ont déjà capturé l’imaginaire collectif. Avec ce lancement, Tesla continue de bâtir son image de marque, non seulement à travers des véhicules révolutionnaires, mais aussi à travers des objets qui portent l’essence de l’innovation et du design Tesla. Pour les passionnés, le CyberHammer n’est pas juste un objet de désir, c’est une pièce d’histoire, une invitation à faire partie de la révolution Tesla.