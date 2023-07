La start-up Electra se rapproche de la galaxie Stellantis : pour le meilleur?

Stellantis et Electra annoncent un projet pilote révolutionnaire en France pour offrir une expérience de recharge rapide publique aux clients des modèles électriques de Stellantis. Cette collaboration inédite entre Electra, acteur majeur de la recharge rapide, et un constructeur automobile ouvre la voie à une recharge simplifiée, fiable et abordable dans les zones urbaines et les centres-villes grâce au réseau d’Electra. Avec plus de 430 points de charge rapide en France et en Europe, Electra propose une expérience utilisateur fluide via des bornes connectées et une application mobile optimisée. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Stellantis de supprimer les obstacles à l’adoption des véhicules électriques et contribue à ses objectifs ambitieux d’électrification de sa gamme d’ici 2030.

Electra, un acteur de choix dans la recharge de véhicules électriques

Dans un paysage automobile en pleine électrification, l’annonce de la collaboration entre Electra et Stellantis a de quoi piquer la curiosité. En s’unissant à Electra, acteur français majeur de la recharge rapide pour véhicules électriques, le constructeur automobile, sous l’égide de sa Business Unit « Charging & Energy », cherche à améliorer l’expérience de recharge pour ses clients en France.

« Nous sommes fiers et ravis d’avoir la confiance de Stellantis. Cette collaboration est la preuve concrète qu’un grand groupe peut s’appuyer sur l’expertise d’une jeune entreprise pour accélérer son déploiement. Il s’inscrit également dans notre volonté commune de piloter la mobilité électrique à travers une technologie de charge durable mais performante», a déclaré Aurélien de Meaux, Président d’Electra.

Une alliance inédite pour améliorer l’expérience de recharge

Avec plus de 430 points de recharge rapide à travers la France et plusieurs pays européens, Electra s’est rapidement imposé comme un acteur essentiel du marché de la recharge de véhicules électriques. Offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive via des bornes de recharge connectées et une application mobile dédiée, Electra vise à rendre la recharge électrique accessible, efficace et abordable.

La stratégie de Stellantis : lever les freins à l’adoption de l’électrique

C’est sur ce terrain que Stellantis espère marquer des points. En s’associant avec Electra, le constructeur automobile entend démontrer l’efficacité de son écosystème de charge rapide et proposer à ses clients des conditions commerciales avantageuses. Il s’agit d’une démarche inédite entre Electra et un constructeur automobile, et qui pourrait bien préfigurer de futures collaborations du même ordre.

Vers un avenir électrifié pour tous

L’objectif de Stellantis avec cette coopération est clair : lever les freins à l’adoption des véhicules électriques, notamment l’anxiété liée à la recharge. Cela fait partie de la stratégie globale de l’entreprise, axée sur la facilité de charge – leur promesse e-ABC (easy to Always Be Charged) – à tout moment et en tout lieu.

« C’est une excellente occasion pour accélérer l’atteinte de notre objectif, celui d’apporter des solutions durables et performantes ainsi qu’une mobilité électrifiée pour tous », a déclaré Magdalena Jablonska, Vice President, Charging & Energy Business Unit et de Free2move Charge en Europe.

Une coopération bénéfique pour Electra et Stellantis

En se rapprochant de la galaxie Stellantis, Electra a l’opportunité de renforcer son positionnement sur le marché de la recharge rapide et de démontrer sa capacité à répondre aux besoins d’un grand constructeur automobile. De son côté, Stellantis réalise un pas supplémentaire vers son objectif audacieux d’atteindre 100% des ventes de véhicules électriques à batterie pour les voitures particulières en Europe d’ici 2030.

La collaboration Electra et Stellantis : une promesse pour l’avenir

Cette coopération entre Stellantis et Electra est donc une alliance stratégique pour chacune des parties, à même de transformer le paysage de la recharge de véhicules électriques en France. Mais il reste à voir comment cette collaboration évoluera dans le temps, et si les promesses faites aujourd’hui pourront être tenues demain. Pour le meilleur? L’avenir nous le dira.