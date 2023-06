La Suisse se réveille enfin sur l’installation des bornes de recharge électrique

La Suisse en avance sur l’électrique !

Même si les helvètes ont toujours été de vrais fans de grosses cylindrées thermiques, ils n’ont pas attendu l’impulsion des directives européennes pour franchir le pas des voitures à batterie. Le parc installé est estimé autour de 110 000 véhicules (pour 8 millions d’habitants) fin 2022 et ne cesse de grossir. L’an dernier, 40 245 voitures 100 % électriques ont été immatriculées dans le pays, contre 31 889 en 2021, soit une augmentation de +26,2 %. Il se vend même plus de véhicules électriques que de Diesel depuis un an ! Malgré sa petite population, la Suisse se positionne déjà au huitième rang européen des ventes de VE.

La Suisse en retard sur les bornes !

Problème, le marché semble freiné par l’implantation des bornes, qui reste assez modeste dans le pays. Une ville comme Lausanne (~450 000 habitants avec l’agglomération) ne compte que quelques dizaines de bornes publiques extérieures, et pas beaucoup plus si l’on compte les parkings couverts. Actuellement, le pays ne recense en effet que 10 000 emplacements au total – contre près de 100 000 en France voisine. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) estime que 2,8 millions de véhicules électriques seront en circulation en 2035 et qu’il faudra avoir adapté les capacités de recharge d’ici là.

Un manque de bornes à domicile

Contrairement à ses voisins du Sud, la Suisse n’est pas vraiment un pays de propriétaires, dont une grande part de population vit en immeuble. Avec certaines politiques anti-voiture (comme à Lausanne), les nouvelles constructions ne bénéficient d’ailleurs pas toujours d’un grand nombre de places sous les bâtiments, obligeant les habitants à occuper l’espace public. Pour pallier ces problématiques, l’OFEN recommande ainsi de viser les 84 000 points de recharge en libre accès d’ici 2035, un chiffre qui reste assez modeste au regard des besoins en ville notamment. Autre piste envisagée par l’OFEN, l’équipement des places privées, avec un objectif déjà plus ambitieux de 2 millions de bornes à domicile. Mais là encore, le pays se heurte à la problématique des bailleurs : actuellement, il n’y a pas de droit à la prise en Suisse, contrairement à d’autres pays – la France l’avait instauré dès 2021.

