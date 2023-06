Sur les routes pittoresques du sud de l’Espagne : Focus sur le tout nouveau Grand Cherokee

Le Grand Cherokee 4xe : l’alliance parfaite entre liberté, durabilité et performances tout-terrain

Découvrez la cinquième génération emblématique du Grand Cherokee, le SUV premium de Jeep, qui a été dévoilée à la presse internationale dans le magnifique cadre près de Malaga, incarnant ainsi les piliers de la marque que sont la liberté et la durabilité. Cette nouvelle version du Grand Cherokee sera proposée uniquement en version hybride rechargeable, s’inscrivant ainsi dans la catégorie des véhicules à faibles émissions (LEV) et se positionnant comme l’un des VUS les plus avancés technologiquement, capables de rouler en 4×4 et raffinés.

Un design audacieux et une performance exceptionnelle : plongez dans l’univers du Grand Cherokee

L’all-new Jeep Grand Cherokee brise de nouveaux records en termes de performances exceptionnelles, de confort et de fonctionnalités. Il a été conçu et développé pour offrir encore plus de ce qui a fait de ce SUV Jeep une véritable icône mondiale dans le segment des SUV premium. Son extérieur sculpté et aérodynamique arbore une allure premium et moderne, avec sa célèbre calandre à sept fentes emblématiques et sa nouvelle face avant. À l’intérieur, le Grand Cherokee offre un habitacle généreux avec des matériaux haut de gamme, une excellente visibilité et des technologies de pointe, notamment le système Uconnect™ 5 avec des écrans numériques de 10,1 pouces, un affichage tête haute et un système audio McIntosh de 950 watts.

L’innovation à son apogée : découvrez l’intérieur luxueux et les technologies de pointe du Grand Cherokee

Le Grand Cherokee 4xe propose une expérience de conduite ultime avec ses technologies de pointe. Le système Uconnect™ 5, le plus avancé de la gamme, offre une connectivité exceptionnelle et des fonctionnalités telles qu’un écran passager de 10,25 pouces, un affichage numérique personnalisable et un système de divertissement arrière haute définition. En termes de sécurité, le Grand Cherokee 4xe est équipé de plus de 110 fonctionnalités avancées, notamment une caméra de vision nocturne, un système d’assistance à la conduite active et une caméra à 360 degrés. Le confort et l’élégance sont également au rendez-vous, avec des sièges en cuir Palermo, des accents en bois véritable et un système audio McIntosh de 19 haut-parleurs.

Personnalisez votre Grand Cherokee avec les accessoires Jeep Authentic by Mopar®

Pour les passionnés de personnalisation, Jeep propose une large gamme d’accessoires authentiques pour le Grand Cherokee. Des accessoires extérieurs et intérieurs aux fonctionnalités de sécurité, de transport et de charge pour véhicules électriques, vous pouvez personnaliser votre Grand Cherokee selon vos préférences. Choisissez parmi plus de 90 accessoires, tels que des jantes de 21 pouces, des marchepieds, des tapis de sol, des porte-vélos et des solutions de chargement électrique. Offrez-vous une expérience de conduite sur mesure et ajoutez une touche de style et de fonctionnalité à votre Grand Cherokee.

Le tout nouveau Grand Cherokee 4xe : un pas de plus vers l’avenir électrique de Jeep

Le Grand Cherokee 4xe marque une étape importante dans la feuille de route de Jeep vers l’électrification complète. Grâce à sa technologie hybride rechargeable, il offre une autonomie électrique généreuse allant jusqu’à 51 km en ville et une autonomie totale pouvant atteindre 700 km. Avec ses performances exceptionnelles, sa capacité tout-terrain inégalée et son engagement en faveur de la durabilité, le Grand Cherokee 4xe incarne la vision de Jeep d’un avenir sans émission tout en préservant les performances et l’esprit d’aventure qui font la renommée de la marque.