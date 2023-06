Guide bornes de recharge et installateurs à Dunkerque

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Dunkerque. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Dunkerque ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Dunkerque.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Dunkerque

Réseau publique Adresse Tarifs LastmileSolutions 22 Rue Albert Cuenin, 59400 Dunkerque 0,132 € / minute Freshmile Leclerc- 18 Rue des Forts, 59240 Dunkerque 0,275 € / kWh Driveco 2 Rue de Berlin, 59640 Dunkerque 0,044 € / minute Electromaps 76 Rue de l’Amiral Ruyter, 59140 Dunkerque Gratuit Littoral Automobile Rue de la samaritaine, 59430 Dunkerque Gratuit

Qui est LastmileSolutions ?

LastmileSolutions est une entreprise française spécialisée dans les solutions de livraison du dernier kilomètre pour les e-commerçants et les acteurs du commerce traditionnel. La société a été créée en 2015 par deux entrepreneurs passionnés par l’innovation et les technologies de pointe. LastmileSolutions propose une solution de livraison rapide et efficace, basée sur l’utilisation de véhicules électriques, de triporteurs et de vélos cargo. Ces moyens de transport permettent de livrer les colis rapidement, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.La société utilise également des technologies avancées pour optimiser ses opérations de livraison. Elle dispose notamment d’une plateforme logistique connectée, qui permet de gérer les livraisons en temps réel et d’optimiser les itinéraires de livraison pour réduire les temps de trajet.

En plus de proposer des solutions de livraison du dernier kilomètre, LastmileSolutions propose également des services de stockage et de gestion des commandes pour les e-commerçants. Cette offre complète permet aux entreprises de se concentrer sur leur activité principale, tout en bénéficiant d’une solution de livraison efficace et respectueuse de l’environnement.

Qui est Electromaps ?

Electromaps est une plateforme en ligne qui fournit des informations sur les bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle a été créée en 2011 en Espagne, et s’est rapidement développée pour couvrir de nombreux pays dans le monde.Electromaps permet aux utilisateurs de localiser les bornes de recharge pour véhicules électriques, de connaître leur disponibilité en temps réel, leur puissance, leur type de connecteur, ainsi que les tarifs et les modes de paiement acceptés. Les utilisateurs peuvent également noter et commenter les bornes de recharge qu’ils ont utilisées, ce qui permet d’améliorer la qualité de l’information disponible sur la plateforme.Electromaps est un outil très utile pour les propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent planifier leurs trajets en fonction des bornes de recharge disponibles. La plateforme est également utile pour les gestionnaires de flotte qui doivent gérer la recharge de plusieurs véhicules électriques.En plus de fournir des informations sur les bornes de recharge, Electromaps propose également une communauté en ligne qui permet aux utilisateurs de partager leurs expériences et de poser des questions sur les véhicules électriques et la recharge.

Electromaps est une plateforme innovante et utile pour les utilisateurs de véhicules électriques, qui contribue à promouvoir la mobilité électrique en fournissant des informations fiables et actualisées sur les bornes de recharge.

Les meilleurs installateurs de bornes à Dunkerque

Installateurs locaux Adresse Electric top services 49 rue Deschamps 59640 Dunkerque Set Tertiaire 24 Rue Antoine Watteau, 59430 Dunkerque CED Elec 33 Rue du Chevalier de la Barre, 59430 Dunkerque Egt-Dk 4 route de Ghyvelde, 59229 Uxem Debroucker electricité 58 route Bergues 59180 Capelle la Grande

Electric Top Services

ELECTRIC TOP SERVICES est une entreprise d’électricité générale basée à Dunkerque, dans le Nord de la France. Elle est spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, mais propose également des services d’installation électrique pour les particuliers et les professionnels. L’entreprise se concentre sur l’installation de bornes de recharge pour les entreprises et les collectivités, offrant des solutions complètes pour la mise en place de bornes de recharge intelligentes et durables. Elle propose également des services d’installation de bornes de recharge pour les particuliers, en veillant à ce que les bornes soient installées de manière sûre et fiable.En plus de l’installation de bornes de recharge, ELECTRIC TOP SERVICES propose une gamme complète de services électriques, tels que l’installation de réseaux électriques, de tableaux électriques, de systèmes d’éclairage, de systèmes de sécurité et bien plus encore. Elle dispose d’une équipe d’électriciens qualifiés et expérimentés qui sont en mesure de répondre à tous les besoins électriques des clients.

Set Tertiaire

Set Tertiaire est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à Dunkerque. L’entreprise se concentre sur les projets d’installation de bornes de recharge pour les PME, les collectivités, les copropriétés et les zones commerciales.Set Tertiaire offre un service sur mesure pour chaque projet, en étudiant les besoins spécifiques de chaque client et en fournissant des conseils experts tout au long du processus, de l’étude à l’exécution du projet. L’entreprise facilite également les dossiers d’aides financières telles que celles proposées par le programme Advenir.L’entreprise a récemment installé des bornes de recharge pour la nouvelle Volkswagen ID.3 dans le centre-ville de Dunkerque, en réponse à la demande de clients à la réservation.

En choisissant Set Tertiaire pour l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, les clients peuvent bénéficier d’un service personnalisé et d’un accompagnement complet tout au long du projet, ainsi que de l’accès à des aides financières.

Ced Elec

Ced Elec est une entreprise d’électricité générale située à Cappelle la Grande, près de Dunkerque. Elle est spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, mais propose également des prestations en électricité générale pour les particuliers et les professionnels. Avec une équipe qualifiée et expérimentée, Ced Elec assure des travaux de qualité et un service personnalisé pour répondre aux besoins de ses clients.

L’entreprise s’engage également dans une démarche éco-responsable en proposant des solutions pour la réduction de la consommation énergétique et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable.

Egt-dk

Egt-dk est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de charge pour les véhicules électriques à Dunkerque et ses environs. L’entreprise est certifiée QUALIFELEC IRVE, ce qui signifie qu’elle est qualifiée pour installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques conformément aux normes en vigueur.La certification QUALIFELEC IRVE est délivrée par l’organisme de certification QUALIFELEC, qui atteste que l’entreprise dispose des compétences nécessaires pour réaliser des installations électriques de qualité pour les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Egt-dk peut installer des bornes de recharge pour les entreprises, les copropriétés, les collectivités, les parkings publics, les particuliers et les flottes de véhicules. L’entreprise propose également des services de maintenance pour les bornes de recharge déjà installées.

En choisissant Egt-dk pour l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, les clients peuvent avoir confiance dans la qualité de l’installation et la conformité aux normes en vigueur.

Debroucker électricité

Debroucker électricité est un artisan électricien basé à Dunkerque et sa région, spécialisé dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils offrent leurs services pour des projets d’électricité en général, mais se sont également spécialisés dans les bornes de recharge pour accompagner la transition énergétique vers la mobilité électrique. Leur équipe est composée d’électriciens qualifiés et expérimentés, qui fournissent un travail de qualité et respectent les normes en vigueur.

Ils sont à l’écoute de leurs clients et proposent des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins.