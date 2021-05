Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Chambéry. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Petit Hôtel Confidentiel 10 Rue de la Trésorerie, 73000 Chambéry 1 x Schuko (EU Plug) 3.00kW Hôtel des Princes 4 Rue de Boigne, 73000 Chambéry 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW Hôtel Abbaye de Talloires 2 Chemin des Moines, 74290 Talloires-Montmin 1 x Tesla Dest.Charger 17.00kW

Petit Hôtel Confidentiel

Cet hôtel de charme ultrachic se trouve à 2 minutes à pied du château médiéval des ducs de Savoie, à 6 minutes de la fontaine aux Éléphants et à 3 km de la gare de Chambéry-Challes-les-Eaux.

Toutes décorées dans des styles différents, les 17 chambres et suites luxueuses sont équipées d’un accès Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat, d’un lecteur DVD, d’un iPod et d’un minibar. Certaines possèdent en outre une cheminée contemporaine, une machine Nespresso, une baignoire îlot et/ou un balcon privé.

Le service de voiturier privé est payant. Le petit-déjeuner est servi dans un salon à la décoration originale, moyennant un supplément.

Adresse: 10 Rue de la Trésorerie, 73000 Chambéry

Type de recharge: 1 x Schuko (EU Plug) 3.00kW

Hôtel des Princes

Cet hôtel animé, installé dans un couvent inauguré en 1471, est situé à 1 minute à pied de la fontaine aux Éléphants, à 2 minutes du musée Savoisien et à 4 minutes du château des ducs de Savoie.

Les chambres chaleureuses disposent d’un écran plat et d’un accès Wi-Fi gratuit. Les chambres de catégorie supérieure sont équipées d’un sèche-serviettes et d’une douche à l’italienne, et sont décorées soit dans le style savoyard, soit dans un style moderne.

Une suite avec minibar, salle de séjour, dressing et chambre en mezzanine est disponible. Un petit-déjeuner buffet est disponible moyennant supplément.

L’établissement propose le prêt d’ordinateurs portables et dispose d’une salle de réunion (dans l’ancienne chapelle), d’un bar, d’un spa et d’un parking (payants).

Adresse: 4 Rue de Boigne, 73000 Chambéry

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Hôtel Abbaye de Talloires

Dans une abbaye du XVIIe siècle surplombant le lac d’Annecy, cet hôtel haut de gamme se trouve à 2,5 km du Golf du Lac d’Annecy et à 12,3 kilomètres du centre d’Annecy.

Les chambres au mobilier ancien donnent sur le lac ou sur le jardin et disposent d’un accès Wi-Fi gratuit. Certaines possèdent des caractéristiques originales, comme des poutres apparentes. La plupart sont équipées de la TV par satellite et d’un minibar.

Les chambres de catégorie supérieure et les suites ont un balcon. L’hôtel inclut un restaurant haut de gamme, une brasserie ouverte en saison avec terrasse au bord du lac et un piano-bar avec patio.

Une cave à vin accueille des dégustations, et l’hôtel organise des concerts et des expositions d’art. Il dispose d’un spa, d’un bain à remous et d’un sauna.

Adresse: 2 Chemin des Moines, 74290 Talloires-Montmin

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 17.00kW