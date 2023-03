Guide bornes de recharge et installateurs sur Amiens

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Amiens. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Amiens ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Amiens.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Amiens

Réseau publique Adresse Tarifs Izivia La chambre d’Amiens – 1 Avenue De l’Hippodrome, 80000 Amiens 1,10 € + 0,22 € / kWh PowerDot Super U – 4 rue Edouard Lucas , 80000 Amiens 0,598 € / kWh Freshmile Lidl – 30 Rue d’Australie, 80000 Amiens 0,275 € / kWh Evbox MSP du parc – 21 Rue commandant defontaine, 80000 Amiens Gratuit ChargePointNetwork 11 Avenue Roger Dumoulin, 80080 Amiens

Qui est PowerDot ?

PowerDot est un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques, offrant une solution pratique et accessible pour les conducteurs de véhicules électriques. Le réseau compte actuellement 322 points de charge répartis dans différentes zones pour permettre aux conducteurs de recharger facilement leur véhicule électrique où qu’ils soient.

Avec PowerDot, les conducteurs peuvent se déplacer en toute confiance, sachant qu’ils ont un accès facile et fiable à la recharge de leur véhicule électrique.

Qui est ChargePointNetwork ?

ChargePoint est une entreprise américaine spécialisée dans la gestion du réseau et des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Fondée en 2007, l’entreprise a pour mission de construire un réseau de recharge pratique et accessible pour les propriétaires de véhicules électriques. Elle propose des solutions de recharge pour les entreprises, les villes, les parkings, les garages et les résidences privées, ainsi que des applications mobiles pour localiser les bornes de recharge les plus proches et gérer les sessions de recharge à distance.ChargePoint est l’un des plus importants fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques au monde, avec un réseau de plus de 114 000 bornes de recharge dans plus de 55 pays.

L’entreprise travaille également en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles pour développer des solutions de recharge de véhicules électriques plus rapides et plus efficaces, contribuant ainsi à la croissance de l’industrie de la mobilité électrique.

Les meilleurs installateurs de bornes à Amiens

Installateurs locaux Adresse Viélec Electricité 11 rue Pierre Brossolette, 80470 Ailly sur Somme Stelec Amiens 69 Avenue de l’Europe, 80080 Amiens Esteve Electricité 51 Rue de Sully, 80000 Amiens Electricité générale Albert 22 rue André Potelle, 80300 Albert FHB 10 rue des iris 80115 Pont noyelles

Vielec-electricité

VIÉLEC est une entreprise d’électricité générale située à Ailly-sur-Somme, à proximité d’Amiens dans le département de la Somme en France. Elle offre une large gamme de prestations dans les domaines de l’électricité, de la domotique et du chauffage.En ce qui concerne l’électricité, VIÉLEC propose des prestations pour l’installation, la rénovation et la maintenance des installations électriques dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Cela comprend l’installation de systèmes d’éclairage, de prises électriques, de disjoncteurs, de tableaux électriques, de câblage et de réseau informatique.En termes de domotique, VIÉLEC offre des solutions pour automatiser les systèmes de chauffage, d’éclairage, de sécurité et de contrôle de l’énergie dans les bâtiments.

Ces solutions permettent aux propriétaires de maisons et d’entreprises de contrôler facilement et efficacement leur consommation d’énergie et de maximiser leur confort.

Stelec

Stelec est une entreprise d’électricité basée à Amiens et intervenant dans toute la région pour répondre à tous les besoins en matière d’électricité, que ce soit pour des travaux d’installation, de dépannage ou de rénovation. L’entreprise est spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, offrant ainsi aux propriétaires de véhicules électriques la possibilité de recharger leur voiture à domicile ou sur leur lieu de travail. Stelec propose des solutions de recharge pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les copropriétés. En plus de l’installation de bornes de recharge, Stelec intervient également pour tous les travaux électriques tels que la mise aux normes électriques, l’installation d’interphones, le dépannage électrique, la rénovation électrique et bien plus encore. L’équipe de professionnels de Stelec est composée d’électriciens qualifiés et expérimentés qui travaillent avec des équipements modernes et de haute qualité pour garantir des prestations de qualité et une satisfaction client optimale.Stelec intervient dans plusieurs villes de la région d’Amiens, notamment à Poulainville, Doullens, Flixecourt, Dury et bien plus encore.

L’entreprise est reconnue pour son sérieux, son professionnalisme et sa disponibilité pour répondre aux besoins de ses clients en matière d’électricité.

Electricité generale Albert

Eurl D.I.R.E. est une entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité générale située près d’Albert, dans la région d’Amiens. Elle offre une gamme complète de services électriques pour les particuliers et les professionnels, notamment l’installation électrique en neuf et en rénovation, la domotique, la programmation de micro-automates et l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques (IRVE).L’équipe de D.I.R.E. est composée d’électriciens qualifiés et expérimentés qui travaillent avec des équipements modernes pour garantir des prestations de qualité. L’entreprise propose également des services de traitement de l’eau pour les particuliers et les professionnels, tels que la désinfection, la filtration et l’adoucissement de l’eau.En ce qui concerne l’installation de bornes de recharge, D.I.R.E. offre des solutions pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales.

Ces bornes permettent aux propriétaires de véhicules électriques de recharger leur voiture à domicile ou sur leur lieu de travail, contribuant ainsi à la transition énergétique en réduisant l’impact environnemental des transports.

Esteve Electricité

Esteve Electricité est une entreprise d’électricité située à Amiens, qui propose une large gamme de services électriques pour les particuliers et les professionnels, notamment l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.L’entreprise dispose d’une équipe d’électriciens qualifiés et expérimentés, qui travaillent avec des équipements modernes et de haute qualité pour garantir des prestations de qualité. Esteve Electricité est spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les particuliers, les entreprises, les collectivités locales et les copropriétés, offrant ainsi des solutions de recharge pratiques et efficaces pour les propriétaires de véhicules électriques.

En plus de l’installation de bornes de recharge, Esteve Electricité propose une large gamme de services électriques, notamment l’installation électrique en neuf et en rénovation, la domotique, l’installation de climatisation, le dépannage électrique et bien plus encore.

F.H.B

FHB est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Basée à Pont-Noyelles, elle propose des solutions de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.FHB est équipée des dernières technologies de pointe pour offrir une offre connectée et intelligente à ses clients. L’entreprise propose également une large gamme d’équipements pour répondre aux besoins de ses clients en matière de recharge de véhicules électriques.FHB est une entreprise professionnelle et fiable, qui met l’accent sur la satisfaction de ses clients. Elle offre des solutions de recharge adaptées à chaque situation et prend en compte les spécificités de chaque projet pour fournir une prestation sur mesure.En somme, FHB est une entreprise compétente et qualifiée, qui offre des solutions de recharge de qualité pour les véhicules électriques.

Si vous recherchez un installateur de bornes connectées et efficaces, FHB est une entreprise à considérer.