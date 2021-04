La Tesla Model 3 numéro 1 en France au premier trimestre

Nous vous partageons les chiffres bruts tels qu’ils m’ont été transmis par Monsieur Julien Billon, Directeur Général de AAA DATA. Avant un week-end de Pâques que nous souhaitons heureux pour tous les parents et les autres 😂 Les parents comprendront.

Tesla Model 3 4524 Immatriculations en Mars 2021 Peugeot E-208 1667 Immatriculations en Mars 2021 Renault Zoé 1519 Immatriculations en Mars 2021 Source AAA DATA

Un mois de Mars exceptionnel pour la Tesla Model 3 avec 4524 immatriculations

Janvier 2021 73 Immatriculations Février 2021 1166 Immatriculations Mars 2021 4524 Immatriculations Total Source AAA DATA

Avec 4524 de Tesla Model 3 immatriculées en Mars 2021, le constructeur enregistre une performance record en France pour la petite berline électrique. De très bons chiffres qui sont en ligne avec les parkings remplis de Model 3 que nous avons pu voir de nos propres yeux.

Malgré le contexte, la marque américaine est l’ambassadrice du véhicule électrique dans le monde. Pendant longtemps, la France était un pays dominé par la Renault Zoé mais cela est en train de changer.

Il n’y a pas que la marque au grand T qui progresse, Hyundai, Peugeot et Kia avancent des propositions très sérieuses qui dynamisent un marché malgré tout très morose.

Un succès pour Tesla ou un échec des autres?

Les chiffres témoignent d’un écart considérable entre Tesla et les autres. C’est plutôt inhabituel en France et c’est ce qui rend ce mois de Mars très spécial. Nous allons préparer notre guide TOP 10 VE et faire un focus sur le premier trimestre pour mieux comprendre et décerner la coupe.

La baisse de prix de la Tesla Model 3 y est évidemment pour quelque chose. Reste à voir si l’effet durera dans le temps. Le marché électrique mérite beaucoup mieux pour tous les constructeurs. Nous parlons de révolution sur Tesla Magazine et nous y sommes très proche.

Bienvenue aux nouveaux membres de notre forum, aux nouveaux lecteurs de nos guides et à nos nouveaux abonnés ❤️❤️

