Apple utilise 85 Tesla Megapacks dans un projet de stockage d’énergie à Cupertino, CA

Le 31 mars, Apple a annoncé qu’elle investissait dans des projets d’énergie renouvelable pour couvrir une partie des émissions en amont, ainsi que dans un grand projet de stockage d’énergie en Californie pour piloter de nouvelles solutions d’infrastructure renouvelable. Les systèmes de batteries permettant de stocker jusqu’à 240 mégawattheures d’énergie seront fournis par Tesla.

Apple construit l’un des plus grands projets de batteries du pays, California Flats – un projet de stockage d’énergie à l’échelle du réseau, à la pointe de l’industrie, capable de stocker 240 mégawattheures d’énergie, soit suffisamment pour alimenter plus de 7 000 foyers pendant une journée. Ce projet soutient la ferme solaire de 130 mégawatts de la société, qui fournit toute son énergie renouvelable en Californie en stockant l’énergie excédentaire produite pendant la journée et en la déployant au moment où elle est le plus nécessaire.

The Verge a appris que le projet sera composé de 85 batteries lithium-ion Tesla Megapack et servira à alimenter le siège de l’entreprise à Cupertino. L’installation, qui stockera jusqu’à 240 mégawattheures d’énergie, a été approuvée par le conseil des superviseurs du comté de Monterey en 2020. Le responsable de la planification du comté de Monterey a confirmé qu’Apple utilisera les batteries Tesla dans un courriel adressé à la publication.

“The Proposed Modification would allow up to 60-megawatt (“MW”), 240 megawatt-hour (“MWH”) of electric energy generated by the CFS Project to be stored on-site during low demand periods and subsequently distributed during peak demand periods. The Proposed Modification would entail the construction and installation of the BESS which includes up to 85 Tesla Megapack battery units.”

Tesla energy storage systems are increasingly used in large projects that seek to switch to renewable energy sources or stabilize the grid. The Megapack is the ideal solution as it requires 40% less space and 10 times fewer parts than existing systems on the market. As a result, this modular, high-density system can be installed 10 times faster than existing systems.