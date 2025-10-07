La voiture électrique de Xiaomi tient-elle ses promesses ?

Xiaomi, le géant chinois de la tech, a officiellement lancé sa première voiture électrique, la SU7, en mars 2024. Avec des performances impressionnantes, une technologie de pointe et des ambitions mondiales, la marque s’attaque à Tesla, Porsche et d’autres acteurs établis. Mais la SU7 tient-elle réellement ses promesses ?

Performance : une vraie supercar électrique abordable

La Xiaomi SU7 Max impressionne dès le premier contact :

0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes , rivalisant avec les meilleures berlines sportives.

, rivalisant avec les meilleures berlines sportives. Puissance de 495 kW (≈673 ch) et 838 Nm de couple , pour une conduite dynamique et réactive.

et , pour une conduite dynamique et réactive. Systèmes de suspension et tenue de route inspirés des standards européens.

Xiaomi réussit son pari : offrir des sensations dignes d’une supercar à un prix beaucoup plus accessible que Tesla ou Porsche.

Autonomie et recharge : la promesse du quotidien

Autonomie annoncée : 700 à 830 km selon la version.

: 700 à 830 km selon la version. Recharge rapide : jusqu’à 80 % en 30 minutes.

Ces caractéristiques rendent la SU7 idéale pour les trajets urbains comme pour les longs voyages. Les conducteurs bénéficient d’une expérience sans compromis sur la distance ou le temps de recharge.

Technologie embarquée : l’avantage Xiaomi

La SU7 intègre des innovations technologiques directement héritées de l’expertise Xiaomi :

Écran central rotatif de 16,1 pouces et HUD de 56 pouces .

et . Intégration totale avec l’écosystème Xiaomi , pour une expérience fluide.

, pour une expérience fluide. Assistances à la conduite avancées, dont le parking intelligent et le pilotage semi-autonome.

Xiaomi transforme la voiture en un véritable hub numérique, fidèle à son ADN high-tech.

Production et livraisons : tenir ses engagements

2024 : objectif 100 000 unités → 130 000 livrées , dépassant les attentes.

: objectif 100 000 unités → , dépassant les attentes. 2025 : objectif ajusté à 350 000 unités , avec une capacité de production pouvant atteindre 360 000 unités par an .

: objectif ajusté à , avec une capacité de production pouvant atteindre . Production ultra-efficiente : une voiture toutes les 76 secondes.

La marque prouve qu’elle peut produire en masse, un critère essentiel pour transformer une promesse en succès commercial.

Défis et fiabilité

Rappel de 30 000 véhicules pour un problème logiciel lié à l’assistance au stationnement.

pour un problème logiciel lié à l’assistance au stationnement. Mise à jour OTA rapide pour corriger le problème.

Les défis existent, mais Xiaomi a montré sa capacité à réagir efficacement.

Expansion mondiale : la Chine n’est que le début

Xiaomi vise l’Europe d’ici 2027, avec pour ambition de concurrencer Tesla et Porsche en offrant performances, technologie et prix compétitifs. La stratégie est claire : devenir un acteur majeur de l’électrique à l’échelle mondiale.

Verdict : Xiaomi tient ses promesses

Critère Réalité constatée Note Performance 0-100 km/h en 2,78 s, 673 ch, 838 Nm ✅ Autonomie & recharge 700-830 km, 80 % en 30 min ✅ Technologie embarquée HUD 56″, intégration Xiaomi, assistances ✅ Production et livraison 200 000 livrées <1 an, production rapide ✅ Défis et fiabilité Rappel logiciel sur 30 000 unités ⚠️

Conclusion : La SU7 combine performance, autonomie, technologie et production. Les problèmes rencontrés sont mineurs et corrigés rapidement. Xiaomi s’impose comme un acteur sérieux du marché des véhicules électriques, et la SU7 pourrait redéfinir les standards de l’automobile électrique.