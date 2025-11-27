FSD Tesla, recharge à domicile, mises à jour et Elon Musk sont les actualités du jour

🚀 Tesla réinvente le quotidien électrique ! Entre innovation technologique, design audacieux et fonctionnalités qui changent la conduite, la marque d’Elon Musk ne cesse de repousser les limites. Aujourd’hui sur Tesla Mag, découvrez les 10 actualités incontournables qui font bouger la mobilité électrique : des essais gratuits de conduite autonome aux accessoires indispensables, en passant par les robots Optimus et les dernières mises à jour logicielles. Préparez-vous à explorer le futur de l’automobile, à portée de clic.

1. 30 jours offerts de FSD v14, l’audace de faire essayer le futur

Tesla surprend l’Amérique du Nord en offrant 30 jours de conduite autonome avec la version FSD v14, un geste stratégique pour accélérer l’adoption.

2. Bon plan Black Friday : le kit ultime 3W 10 pièces pour Model Y 2025–2026

Le pack accessoires 3W devient le bouclier tendance pour les nouvelles générations de Tesla Model Y 2025–2026.

3. Comprendre la recharge à domicile en 3 minutes chrono

Tesla Mag publie un contenu simplificateur sur la recharge domestique, pour démocratiser cette étape clé.

4. Deep Forest : la nouvelle robe verte du Model Y fait sensation

L’identité visuelle s’affirme avec le vert nature sur la silhouette du Tesla Model Y Deep Forest.

5. Tesla Model 3 Highland : confort et innovation remis à zéro

La Highland redéfinit l’expérience de conduite électrique, entre innovation et confort.

6. Comparatif stratégique : Model 3 Highland vs Model Y 2025

Le duel usage/volume face à efficience/confort est à lire dans le comparatif complet.

7. Top 5 accessoires qui révèlent le potentiel Highland

Découvrez comment l’écosystème accessoires amplifie l’expérience avec le top 5 accessoires Highland.

8. Mise à jour 2025.44 : annonces trafic radio enfin utiles

La mise à jour logicielle 2025.44 améliore les annonces trafic via radio, une innovation fonctionnelle qui change le quotidien.

9. Elon Musk confirme Grok aux commandes du fil d’actualité de X

Elon Musk confirme le rôle de l’algorithme Grok pour organiser le fil d’actualité, un tournant IA vs humain.

10. Optimus : la révolution robotique domestique signée Tesla

Les robots humanoïdes passent du concept à l’usage annoncé avec Tesla Optimus.

Conclusion

Résultat du débat du jour : l’innovation n’est plus validée par la fiche technique mais par l’expérimentation. Entre FSD gratuit, recharge domestique, design identitaire et robotique domestique, Tesla propulse une évidence : on adopte ce qu’on expérimente.