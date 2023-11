J’ai Payé 19.56 € Pour Recharger Ma Peugeot e-208 À La Station Indigo Electra

Habitant en périphérie de Paris et me déplaçant fréquemment pour le travail, j’ai décidé de partager mon expérience avec ma Peugeot e-208 et les stations de recharge Indigo Electra. Un test grandeur nature pour voir si la vie électrique était vraiment adaptée à mes besoins urbains et périurbains.

Les Stations Indigo Electra : Pratiques mais avec un petit plus

Les stations Indigo Electra, éparpillées dans la capitale, sont devenues mes points de ralliement pour recharger ma e-208. Avec leurs bornes de recharge rapide jusqu’à 50 kW et la connectivité 4G, ces pauses recharge se transforment en moments productifs où je peux travailler ou me détendre.

Mon expérience de recharge en e-208

Pour moi, la Peugeot e-208 est un choix malin : économique et éco-responsable. Lors d’une semaine typique, je recharge ma voiture deux fois, chaque session me coûtant 10,78€ pour 32 kWh, à un tarif de 0,45 €/kWh. Les 3€ de frais de stationnement s’ajoutent, portant le coût total à 13,78€ par recharge. Sur une semaine, cela me revient donc à 19,56€. Comparé aux dépenses hebdomadaires en essence pour un véhicule similaire, la différence est notable.

Comparaison avec les coûts de l’essence

Si on compare, avec ma e-208, le coût par kilomètre est de 0,079 €. Avec un véhicule essence de même catégorie, on est plutôt autour de 0,15 € par km. Sur mes trajets habituels, la e-208 m’offre une économie substantielle, sans parler de l’impact positif sur l’environnement.

« Au départ, j’étais un peu sceptique quant à l’autonomie et la praticité d’une voiture électrique pour mes déplacements quotidiens. Mais après quelques mois, je suis convaincu. Pas seulement par les économies réalisées, mais aussi par le confort de conduite. »

Les Stations Indigo Electra

Les stations Indigo Electra offrent plus qu’une simple recharge : elles sont équipées de bornes Rexel et de connectivité 4G, des atouts majeurs pour les membres du service Charge Direct. Ces fonctionnalités me permettent de rester productif pendant la recharge. Toutefois, il est bon de rappeler que le coût de la recharge ne couvre pas les frais de stationnement additionnels de 3€.

En conclusion

Utiliser ma Peugeot e-208 et compter sur les stations Indigo Electra pour mes recharges a changé ma perspective sur la mobilité urbaine. Avec un coût total de 19,56€ pour mes recharges hebdomadaires, je bénéficie non seulement d’un mode de transport plus économique, mais aussi plus respectueux de l’environnement. Pour quelqu’un qui se déplace beaucoup en ville, c’est une solution qui semble presque trop belle pour être vraie. La mobilité électrique, c’est définitivement l’avenir, surtout pour nous, citadins.