Le 26 Mars, E-totem et Lapeyre ont annoncé une collaboration qui doit réjouir tous ceux qui trouvent que le travail des opérateurs de borne de recharge ne va pas assez vite. En effet, en s’associant à e-Totem, spécialiste français de la fourniture de recharge pour véhicules électriques, Lapeyre s’inscrit résolument dans la transition énergétique. Cette collaboration exclusive entre les deux entreprises promet l’installation de 140 points de charge dans 30 magasins Lapeyre en France d’ici fin 2024. Un projet ambitieux qui témoigne de leur engagement pour une mobilité durable et illustre parfaitement la synergie entre commerce et écologie.

Une stratégie d’innovation et de durabilité

La décision de Lapeyre d’équiper ses magasins de bornes de recharge, fabriquées en France par l’entreprise stéphanoise e-Totem, est un pas en avant significatif pour le secteur du bricolage et de la rénovation. Le premier magasin à bénéficier de cette initiative est celui de la zone industrielle Les Tuileries, à Limonest, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour l’expérience client chez Lapeyre.

Ce partenariat exclusif n’est pas seulement une réponse aux besoins émergents des consommateurs possédant des véhicules électriques; il est aussi une manifestation tangible de la vision à long terme des deux entreprises en matière de développement durable. Avec plus de 10 000 points de charge déjà déployés partout en France, e-Totem s’impose comme une référence dans le domaine, offrant à Lapeyre une opportunité unique de valoriser son engagement environnemental.

Des bénéfices multiples pour un impact maximal

Outre la contribution significative à la réduction de l’empreinte carbone, ce projet présente plusieurs avantages pour Lapeyre et ses clients. Les bornes de recharge installées offrent non seulement une commodité supplémentaire pour les consommateurs mais aussi une valorisation du foncier des magasins Lapeyre. Cette initiative permet de générer des revenus supplémentaires et d’attirer une nouvelle clientèle sensibilisée aux enjeux écologiques, tout en assurant une rentabilité sur 15 ans.

Les points de vente mandataires du réseau Lapeyre bénéficieront également d’accords nationaux avantageux, permettant l’installation des bornes de recharge sans aucun investissement initial. Une offre financée à 100% par e-Totem qui souligne l’aspect collaboratif et soutenu de ce partenariat, en parfaite conformité avec la loi LOM.

Un modèle pour l’avenir

L’engagement de Lapeyre et d’e-Totem pour la mobilité durable est un exemple inspirant pour les entreprises de tous secteurs. Il montre comment l’innovation et la durabilité peuvent se conjuguer pour offrir une valeur ajoutée significative aux consommateurs, tout en contribuant à un objectif écologique plus large. Ce partenariat pose les bases d’un modèle d’affaires éco-responsable, où les initiatives vertes deviennent un vecteur de croissance et de fidélisation client.

L’installation de 140 points de charge électriques dans les magasins Lapeyre est plus qu’une simple amélioration des services; c’est un signal fort envoyé au marché et aux consommateurs que le futur de la mobilité est électrique, et que l’entreprise est prête à jouer un rôle clé dans cette révolution.

