BP Pulse accueille les Superchargeurs Tesla dans son réseau

Dans une démarche qui témoigne de l’évolution rapide du paysage des véhicules électriques, BP Pulse et Tesla viennent d’annoncer un partenariat novateur. BP Pulse intégrera les Superchargeurs de Tesla, renforçant ainsi l’expansion des infrastructures de charge.

Une collaboration à hauteur de 100 millions de dollars

BP a récemment confirmé un investissement majeur de 100 millions de dollars dans les chargeurs ultra-rapides de Tesla pour le marché américain. Ces chargeurs seront intégrés au réseau bp pulse. Cette collaboration se traduira par l’installation et l’exploitation de ces Superchargeurs sur des sites clés de bp, Thorntons, TravelCenters et ampm. BP souligne que ce partenariat contribue à la réalisation de leur objectif de déployer plus de 100 000 points de charge à l’échelle mondiale d’ici 2030.

Tesla élargit l’horizon des Superchargeurs

Jusqu’à récemment, Tesla maintenait son réseau de Superchargeurs exclusif pour ses utilisateurs, le positionnant comme un avantage compétitif majeur dans l’industrie des véhicules électriques. Avec plus de 50 000 bornes à travers le monde, Tesla possède l’un des réseaux de charge les plus vastes.

L’accord avec BP Pulse marque cependant un tournant stratégique. Non seulement cela permet à Tesla de générer de nouvelles sources de revenus, mais cela témoigne également d’un paysage en mutation où l’interopérabilité et l’accessibilité prennent le devant de la scène.

BP Pulse, un géant en pleine expansion

La filiale du géant pétrolier britannique a de grands projets en vue, avec une ambition d’investir 1 milliard de dollars d’ici 2030. L’objectif est d’accroître son réseau de 27 000 à 100 000 bornes aux États-Unis. Les Superchargeurs de Tesla constitueront une part importante de ce déploiement, et seront visibles dans des stations telles que TravelCenters, Thorntons, Amoco, ainsi que dans le réseau BP Gigahub et chez des partenaires tels que Hertz.

Vers une normalisation des formats de charge

L’adoption des Superchargeurs par BP Pulse pourrait bien être le signe d’une acceptation croissante du format NACS comme standard de charge en Amérique du Nord. Si Volkswagen et Stellantis restent les seuls grands groupes à ne pas avoir encore adopté la « prise Tesla », de nombreux autres réseaux et fabricants ont annoncé leur intention de soutenir ce format dans un avenir proche.

Conclusion

Alors que le secteur des véhicules électriques continue de se développer à un rythme effréné, des partenariats comme celui-ci montrent la voie vers un avenir où les infrastructures de charge sont à la fois omniprésentes et interopérables. C’est un grand pas en avant pour une mobilité plus verte et plus accessible.