Liste des stations Electra avec étude d’implantation géographique

Electra est un opérateur qui souhaite accélérer la transition vers le véhicule électrique. Grâce à un parcours client simplifié via l’application Electra, l’utilisateur de la station pourra réserver sa borne à distance, recharger son véhicule et payer sa consommation électrique et de stationnement via l’application Electra, une application de rechargement ou une carte bancaire. Le tout pour un prix lisible et compétitif de 0,54 €/kWh TTC.

Quelques éléments déduits de l’implantation des stations Electra

La stratégie d’implantation d’Electra peut être décrite de la manière suivante, sur la base des données dont nous disposons à ce jour :

Electra est une entreprise qui se spécialise dans l’installation de stations de recharge rapide pour les véhicules électriques. Les stations qu’elle installe ont en moyenne 4 points de charge.

Les stations d’Electra sont situées dans des zones commerciales ou proches de centres commerciaux, hôtels et autres établissements publics. Elles sont donc installées dans des endroits où les personnes ont tendance à s’arrêter pour faire du shopping ou pour passer la nuit.

Les stations d’Electra sont implantées dans toute la France, mais elles sont plus concentrées dans les régions de l’Île-de-France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.