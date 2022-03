Le co-fondateur de Tesla annonce que les batteries durent environ 15 ans

Combien de temps dure la batterie ?

C’est probablement l’une des questions les plus fréquemment posées, quand on aborde le sujet de la voiture électrique (VE). Et bien sûr ici, peu importe la marque ou la gamme, l’interrogation est universelle. Quelle que soit sa forme (“Combien de temps”, “combien de kilomètres ou d’années”), tous les conducteurs, présents ou à venir, de VE cherchent à savoir si une batterie a une durabilité suffisante, ou s’il faut envisager un, ou plusieurs, remplacement, pendant la durée d’utilisation de son véhicule

La vérité est que nous n’avons pas beaucoup de données pour répondre à cette question simplement parce que cette dernière vague de véhicules électriques est encore assez récente et que la dernière génération de véhicules électriques est toujours sur la route.

Sans compter les modèles qui étaient défectueux, la plupart des packs de batteries qui ont été remplacés se trouvaient dans des VE qui avaient un kilométrage excessif. Pour la plupart des propriétaires, qui font un usage standard de leur voiture, il est possible d’estimer la longévité des batteries, en se basant sur la dégradation de la batterie, qui est, somme toute, assez réduite dans la plupart des cas.

Dans une récente interview, le co-fondateur de Tesla, et ancien CTO, JB Straubel donne une estimation de cette durée de vie, autour d’une quinzaine d’années, selon l’usage :

“C’est une chose subjective en fonction de l’objectif des gens pour la voiture, mais je pense que cela prendra facilement 15 ans dans la plupart des cas. Je pense que la durée de vie de la batterie suivra probablement la durée de vie du véhicule. Personnellement, je pense qu’il est moins probable que les gens placent une nouvelle batterie dans une vieille voiture.”

Straubel sait probablement de quoi il parle, puisqu’il était chargé du développement de la batterie chez Tesla jusqu’en 2019. Il a également supervisé le plus grand déploiement de batteries jamais réalisé pour une flotte de véhicules, toujours pour le constructeur californien.

Les batteries : une nouvelle ressource à valoriser ?

Depuis lors, on peut affirmer que l’ingénieur s’intéresse de près à la durée de vie des batteries de VE. En grande partie parce que cela constitue une donnée essentielle pour sa nouvelle entreprise, Redwood Materials.

Redwood met l’accent sur le développement de nouveaux procédés, afin de recycler les matériaux constitutifs des batteries de tout type et origine, même si celles des VE sont au cœur du projet.

Récemment, cette société a annoncé le lancement d’un nouveau grand projet. Celui-ci concerne la fabrication de cathodes et d’anodes, avec le développement d’une usine, aux États-Unis, dédiée aux matériaux pour les batteries de 100 GWh.

Toujours selon Straubel, Redwood recyclerait actuellement de 8 à 10 GWh par an, ce qui serait « assez pour des centaines de milliers de voitures« . Cerise sur le gâteau : les matériaux, dont la qualité et la pureté iraient en s’accroissant à chaque étape du recyclage.

Tout le monde est d’accord sur ce point : plus une batterie dure longtemps, mieux c’est. Et, dans le secteur, les batteries usagées peuvent avoir une seconde utilisation. En effet, elles peuvent servir, un peu comme des piles, pour le stockage stationnaire.

Mais surtout, et c’est fondamental, l’un des principaux atouts des VE par rapport aux véhicules thermiques est le suivant : même une fois épuisée, la batterie est toujours une ressource très importante, en raison des métaux qui la constituent (Graphite, Cobalt, Lithium, Cobalt, Manganèse, etc…).

Redwood travaille avec les constructeurs Ford et Volvo, afin de recycler les packs en fin de vie. À l’heure actuelle, les voitures électriques qui arrivent en fin de vie se comptent en dizaine, voire en centaines, de milliers, chaque année. Gageons que ce nombre augmentera rapidement, pour se compter en millions, dans les dix ou quinze années à venir, si l’on se fie aux pronostics de Straubel.